歐盟公布印太戰略 軍事存在與經濟合作並重

歐洲聯盟今天提出「印太地區合作戰略」，表明歐洲海軍存在的重要性，以因應地緣政治競爭加劇的區域緊張，同時也強調與區域國家經濟合作，例如與中國簽署全面投資協定。圖為法國航空母艦戴高樂號。（法新社資料照）

2021/04/19 20:23

〔中央社〕歐洲聯盟今天提出「印太地區合作戰略」，表明歐洲海軍存在的重要性，以因應地緣政治競爭加劇的區域緊張，同時也強調與區域國家經濟合作，例如與中國簽署全面投資協定。

歐洲對外事務部（EEAS）今天表示，歐盟部長理事會上午批准「歐盟在印度太平洋地區合作戰略」的結論。歐盟內部接下來將繼續討論，計劃在今年9月正式通過。

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EEAS表示，結論認為印度洋-太平洋地區當前情勢已引起激烈的地緣政治競爭，加劇貿易和供應鏈以及技術、政治和安全領域的緊張局勢。此外，人權也受到挑戰，情勢日益威脅到區域穩定與安全，進而影響到歐盟利益。

歐盟同意在印太面臨挑戰和緊張局勢加劇的情況下，為區域穩定、安全、繁榮與可持續發展做出貢獻，並堅持以民主、人權、法治和尊重人權為基礎的國際法行事。

這份文件表示，會員國承認歐洲海軍在印度太平洋地區存在的重要性。這段文字呼應了法國朝印太區域派遣海軍，以及德國有意在今年夏天派遣巡防艦到印度太平洋地區等行動。

不過，雖然在法國及德國呼應美國「自由開放」海上航行並向印太地區展現肌肉之際，並非所有歐盟27會員國都對遙遠的印太軍事行動有興趣，特別是與中國有龐大商業及基礎建設關聯的歐洲國家更是謹慎為之，因此「合作」成為這項戰略的核心詞。

因此，歐盟印太戰略更強調與區域夥伴在多方面議題上的合作，包括支持以規則為基礎的國際秩序、打造公平競爭環境、推動貿易和投資、應對氣候變化，及減輕2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行影響等。這顯示歐盟更關注戰略可以帶來附加價值之處。

例如結論指出，歐盟將繼續探索與印太地區洽簽貿易投資協議，更明確表示將採取進一步措施以達成與中國的全面投資協定。

在法國、德國先行提出印太戰略之後，歐盟終於也公布其立場，表示在地緣政治競爭下不會缺席，除了明文指出成員國軍事參與的重要性之外，也表示將與區域內夥伴及理念相同國家合作，在經濟層面存在許多的想像。

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