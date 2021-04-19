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    香港再傳接種死亡 迄今累計17死

    香港迄今已累積17例因接種武肺疫苗死亡，其中多達15例與科興有關。圗為香港民眾接種中國科興疫苗畫面。（美聯社）

    香港迄今已累積17例因接種武肺疫苗死亡，其中多達15例與科興有關。圗為香港民眾接種中國科興疫苗畫面。（美聯社）

    2021/04/19 18:46

    〔即時新聞／綜合報導〕香港再傳有人接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後死亡！一名5旬男子本月初接種中國科興疫苗數日後出現不適，昨天凌晨（18日）昏迷送醫，同日宣告不治。目前香港累積17例因接種疫苗死亡，其中多達15例與科興有關。

    綜合港媒報導，一名50多歲男子大約2週前到新界沙田區的體育館接種第一劑中國科興疫苗，昨天凌晨被發現昏迷，送到北區醫院搶救後仍宣告不治。相關報導指出，該名男子有抽菸習慣，沒有慢性病史；送到醫院時已無脈搏，其家屬透露死者在送院前幾天，已有胸口不適等情況。

    香港今年2月28日出現首起種武肺疫苗後死亡的案例，迄今短短1個多月的時間已有17人接種後不幸死亡，其中15人接種科興，2人接種復必泰。即使武肺疫苗臨床事件評估專家委員會早前聲稱，死亡案例與疫苗沒有直接關係，但港特首林鄭月娥8日指出，截至7日止，全港接種率僅7.5%，坦承狀況不理想，港人對中國疫苗普遍沒有信心的現象反映在接種率數字上。

    另外，港府15日宣稱，由於輝瑞／BioNTech「復必泰」疫苗供應期有限，加上該疫苗只能在攝氏零下70度保存3到4個月，因此所有社區接種中心將在9月底停止運作，屆時民眾僅可接種中國科興疫苗，港府今年內也沒有購買第3種疫苗的計畫。

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