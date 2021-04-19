3504545 憂台灣出事波及日本 日媒分析自衛隊出動3劇本

日本讀賣新聞分析，若台灣與中國發生武力衝突等「台灣出事」情況，依事態嚴重性，日本自衛隊依法可採取3種行動，包括支援美軍、基於集體自衛權動武，以及依個別自衛權動武。圖為日本海上自衛隊軍艦，左一為白根級護衛艦鞍馬（DDH-144 Kurama）。（路透資料照）

2021/04/19 17:56

〔中央社〕日本讀賣新聞分析，若台灣與中國發生武力衝突等「台灣出事」情況，依事態嚴重性，日本自衛隊依法可採取3種行動，包括支援美軍、基於集體自衛權動武，以及依個別自衛權動武。

讀賣新聞報導，台灣地理位置鄰近包括日本聲稱擁有主權的釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）等西南方島嶼，一旦台灣出事，日本政府擔憂也可能遭到軍事衝突波及。

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報導指出，基於2016年實施的安全保障相關法案，自衛隊可比過去採取更多行動，若台海形勢緊張，分析自衛隊將有3種主要行動類型。

報導說，當台灣遭到武力攻擊時，美軍可能為防衛台灣進行反擊。

在此情形下，首先若依「重要影響事態法」，認定這是「重要影響事態」，也就是「任其發展，恐會演變為對日本直接武力攻擊、嚴重影響日本和平與安全的事態」，自衛隊可依上述法令對美軍提供燃料補給等後勤支援。

第二，如果事態進一步惡化，演變為「存亡危機事態」（存立危機事態），也就是與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，自衛隊將可基於受限的集體自衛權，如因美軍等受到攻擊而動武反擊。

不過報導也說，依自衛隊法規定，認定「存亡危機事態」的要件非常嚴苛，日本政府的態度應該會相當謹慎。

另外，第三種則是「武力攻擊事態」，當包括駐日美軍基地在內，日本遭到武力攻擊等「危機明顯地逼近」時，自衛隊可行使個別自衛權動武反擊。

報導表示，自衛隊若要依上述三種事態出動，都必須先獲得國會許可。

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