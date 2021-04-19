紐澳旅遊泡泡啟動 紐西蘭網友一面倒挺「下個開放台灣」
〔編譯陳成良／綜合報導〕繼台灣跟帛琉日前推出亞太地區的第一個旅遊泡泡後，紐西蘭與澳洲也在今19日跟進，互相開放邊界旅遊。紐媒《Newshub》針對「紐西蘭下個開放旅遊泡泡的地點」進行線上票選活動，截至台灣時間19日下午3時30分左右，已有84%民眾投給台灣，遠勝過中國、斐濟、東加、庫克群島等，顯示台灣防疫成果再獲國際肯定。
在《Newshub》的調查中，台灣遙遙領先，得到一面倒支持居冠，而儘管中國大搞「外交疫苗」並宣稱已為1.6億人接種疫苗，卻只獲得4%的支持。
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台灣與紐西蘭沒有締結邦交，紐國政府雖遵循「一中政策」，但部分官員與政治人物抱持友台立場。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）去年7月更曾公開表示，紐西蘭與中國之間存有歧見，其中包括支持台灣參與世衛組織（WHO）。阿爾登也指出，紐西蘭對抗疫情的策略，是要緊跟台灣模式，「他們針對集會建立的因應架構相當成。」
此外，紐西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）也曾表態，他個人向來支持世衛納入台灣參，而在野國家黨（National Party）主張以台灣防疫政策為模範，打造紐西蘭邊境管理局，加強邊境防範傳染病的系統，黨魁柯琳絲（Judith Collins）更誇讚台灣是抗擊武漢肺炎有成的國家。
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