強化嚇阻力 日官房長官︰日將持續討論擁有「敵基地攻擊能力」

加藤今表示，對去年底於日本內閣會議未做出結論的擁有「敵基地攻擊能力」議題，將持續進行討論。（法新社）

2021/04/19 14:54

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本政府發言人、官房長官加藤勝信今天在例行記者會中表示，日本為強化嚇阻力，將持續討論擁有「敵基地攻擊能力」的相關議題。

這次的美日聯合聲明明文提到「日美將進一步強化同盟的嚇阻力及應對能力」，日方加入了「強化日本防衛力」的文字，日本讀賣新聞報導，這在日美的聯合文件中極為罕見，日方可能想藉此強調日本的主體性。

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加藤今天的記者會中表示，日美雙方將加強在宇宙和網路等各領域的能力，對去年底於日本內閣會議未做出結論的擁有「敵基地攻擊能力」議題，將持續進行討論。

對於聯合聲明中強調台灣海峽和平穩定的重要性，日本產經新聞報導，加藤在記者會上表示，台海軍事平衡已明顯發生變化，期待當事者透過對話和平解決，包括最近的動向均密切關注。基於這些考量，雙方領袖在會談中再次確認台灣海峽和平穩定的重要性。

至於中國的反彈，加藤則表示，日本和中國之間存在著各項未解除的懸案，日本將持續利用雙方領袖或外相會談等高層級對話的機會，透過坦率的對話直接向中國表達日本的疑慮並一一解除，日本強烈要求中方採取具體的行動，這項基本的態度並未改變。

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