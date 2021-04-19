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    中國高官權貴有「特供疫苗」？ 胡錫進疑洩密急刪文

    胡錫進透露他有管道接種輝瑞疫苗。（翻攝自微博）

    胡錫進透露他有管道接種輝瑞疫苗。（翻攝自微博）

    2021/04/19 13:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗傳出多起「打了還確診」的案例，在香港更傳出至少14起接種後死亡個案，加上也未見中共高官「帶頭接種疫苗」，造成外界對中國製造的疫苗沒有信心。中共鷹派喉舌《環球時報》總編輯胡錫進日前無意中洩漏自己有管道能接種外國的輝瑞疫苗，引起「韭菜」質疑，中國可能有「特供疫苗」專供高官權貴施打！

    「特供」在中國指的是為特別階級、領導高層供應的產品，包括米、蔬菜、菸酒、茶葉等等，高官所吃的食物和一般民眾全都不同。並且嚴格要求特供食品不能使用化肥、農藥、生長激素、無污染，也不添加防腐劑、不使用基因工程技術，確保了中共領導人吃的安全，不會誤吃到三聚氰胺奶粉、地溝油等黑心食品。

    胡錫進16日在微博發文說，自己打完了國產疫苗。「在接種疫苗之前，有人表示能幫我搞到輝瑞的接種」，他又說：算了吧，萬一不走運，趕上報導說的小比例面癱，「我這麼俊的臉」，保險起見，還是選擇國藥疫苗接種。

    儘管胡錫進隨後刪除此文，卻引起更加廣泛關注與議論。有中國網民質疑，胡錫進一不小心洩漏了「特供疫苗」的秘密，還有人事先截圖並轉發，質問胡錫進如何才能搞到「輝瑞特供」？；還有人說，胡錫進用力過猛，一下子又說了不該說的。還有人打趣稱：「胡錫進這張臉面不面癱有何所謂？」、「胡錫進刷新了我對於『俊』的認知。」

    相關新聞請見︰

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    胡錫進的發文引起眾多「韭菜」的議論與質疑。（翻攝自微博）

    胡錫進的發文引起眾多「韭菜」的議論與質疑。（翻攝自微博）

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