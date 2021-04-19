拜登外交 美媒提「3大問題」：台灣、烏克蘭、伊朗

美媒觀察拜登外交，認為前三大問題是台灣、烏克蘭、伊朗。（圖擷取自網頁）

2021/04/19 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕有美媒報導指出，總統拜登上任後，面臨三大重要外交問題，第一，俄羅斯正在威脅烏克蘭的邊界；第二，中國在台灣問題上發出越來越不祥的信號；第三，伊朗正在加速提煉濃縮鈾，已達到前所未有的水準。

根據美媒《Axios》報導，從第一個問題來看，烏克蘭方表示，在克里米亞半島及東部邊境集結的俄羅斯軍隊人數已增至8萬人，中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）警告，俄羅斯已集結了足夠的軍隊，以進行「有限的軍事入侵」，可能隨時發動襲擊，入侵烏克蘭領土，拜登已致電普京，提議召開峰會討論烏克蘭和其他問題。

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報導提到，從第二個問題來說，儘管中國入侵台灣的威脅相較而言沒有那麼緊迫，但使美國陷入直接的軍事對抗風險卻大得多，北京一再威脅武統這座島嶼，已經有25架中國戰機進入台灣的防空區，儘管美國表示已準備好捍衛台灣，卻未明確承諾這麼做，而拜登向台灣派遣了3名前美國高級官員，也被北京批此舉「玩火」，任何將台灣視作獨立國家的姿態，都會引發中國的憤怒反應，美國印度太平洋司令部司令戴維森（Philip Davidson）上將表示，中國未來幾年內入侵台灣的風險確實在上升。

報導指出，從第三個問題來講，在以色列對伊朗最大的鈾濃縮設施納坦茲（Natanz）的明顯破壞行為之後，伊朗宣布將開始將鈾濃縮到60%，接近核武器所需的水準，這次襲擊恐將破壞2015年核協議的談判結果，一旦處理不當，可能出現大危機。

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