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    NASA還沒想到！ 太空人遇難遺體怎麼辦？ 專家提出看法

    為了探索浩瀚的宇宙，太空人執行任務時常常會面臨危險，一出意外就很容易喪命。（法新社檔案照）

    為了探索浩瀚的宇宙，太空人執行任務時常常會面臨危險，一出意外就很容易喪命。（法新社檔案照）

    2021/04/19 00:44

    〔即時新聞／綜合報導〕為了探索浩瀚宇宙，太空人執行任務時常會面臨危險，一出意外就很容易喪命，有外媒就提出疑問，太空人遇難遺體該如何處理，雖然美國太空總署（NASA）尚未有具體的處理辦法，但有專家指出，當在太空上食物不夠時，這些太空人的遺體可能會變成同事的食物。

    綜合外媒報導，60年前成立的NASA，已發生21名太空人在執行任務中遇難身亡，外媒指出，隨著NASA將進行人類對火星的任務，太空人死亡人數可能會上升，當他們因各種原因不幸死亡的話，遺體恐怕得花上數個月甚至好幾年才能運回地球。

    先前有專家指出，那些「滯留太空」的太空人遺體，主要有2種處理方式，第一是使用一種特製袋子，把遺體裝入；另一種方式是直接將遺體丟到大氣層，接觸高溫後便會燒成灰燼。

    而科學網站「大眾科學」指出，若太空人在火星上身亡，其遺體或許可被冷藏或冷凍成乾，「但當其他太空人缺乏食物時，那些遺體可能會變成救命的食物」。報導也提到，特斯拉執行長、SpaceX公司執行長馬斯克（Elon Musk）曾說過，「如果你想去火星，那就做好死亡的準備吧」！

    報導引述NASA工作人員康利（Catherine Conley）說法，表示NASA目前尚未就太空人在任務中死亡該如何處理，擬定出具體的處理辦法。

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