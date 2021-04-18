將接待台灣帕運桌球選手 奄美大島龍鄉町辦快閃店宣傳

奄美大島龍鄉町在東京舉辦的「快閃店」宣傳台日交流活動，駐日代表謝長廷到場透過視訊與町長竹田泰典交流。（記者林翠儀攝）

2021/04/18 21:48

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕2019年6月登記為東京奧運帕運台灣接待城的奄美大島龍鄉町，特別選在我國駐日代表處所在地東京白金台附近，辦了為期3天的「快閃店」，展示當地特產並宣傳台日友好交流，駐日代表謝長廷到場品嚐結合台灣香腸和奄美大島黑糖做成的「龍鄉漢堡」等特色小吃。

龍鄉町所在的奄美大島距離九州鹿兒島市約380公里，氣候溫暖潮濕和台灣很相近，奄美大島美麗的藍天碧海，被稱為「奄美藍」（AMAMI BLUE）。龍鄉町出身的名人西鄉菊次郎也是日本幕末英雄西鄉隆盛的長子，曾在日治時代擔任台北縣支廳長和宜蘭廳長，在台灣待了4年半。

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因為這個緣份，龍鄉町在2019年6月向日本政府登記為東奧的台灣接待城，預定接待台灣帕運桌球選手，並以此為起點積極與台灣進行廣泛的文化和體育交流。

由於奄美大島今年將被登錄為世界自然遺產，龍鄉町在宣傳在地特產及風光的同時，也趁機宣傳該町與台灣的友好交流。謝長廷今天到場參觀並和龍鄉町町長竹田泰典透過視訊交流，為了炒熱快閃店的氣氛，謝長廷事前在臉書貼了「祭品文」，表示將招待前去的網友品嚐龍鄉町的冰淇淋。

謝長廷會後接受訪問時表示，由於龍鄉町距離東奧會場很遠，我們的選手在比賽時不太可能到當地住宿，但地方的盛情讓人感動，還刻意選在代表處附近開了快閃店辦宣傳活動，所以我們也應該幫忙宣傳。

日本舉辦東奧帕運期間，全國有28個城市登記為台灣接待城，為所有參賽國中佔有最多日本城市接待的國家，謝長廷希望在奧運結束後能繼續與這些城市交流。

奄美大島龍鄉町在東京舉辦的「快閃店」宣傳台日交流活動，當地出身的民謠歌手成瀨茉倫穿著以當地特產「大島紬」製成的洋裝，並在現場獻唱「島唄」。（記者林翠儀攝）

結合台灣香腸和奄美大島黑糖做成的「龍鄉漢堡」。（記者林翠儀攝）

以奄美大島特產蝶豆做成的果凍和火龍果冰淇淋。（記者林翠儀攝）

龍鄉町為東奧的台灣接待城，預定接待台灣帕運桌球選手，該町號召町民拍攝影片為台灣選手加油，駐日代表謝長廷深受感動，拿起手機側拍。（記者林翠儀攝）

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