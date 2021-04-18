詭！ 德州難民庇護所450名少女 因「不明事件」被撤離

美國德州休士頓的難民庇護所，傳出設施內發生了「不明事件」後關閉，導致約450名無家長陪伴的13至17歲難民少女被撤離。（美聯社）

2021/04/18 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓的難民庇護所，傳出設施內發生了「不明事件」後關閉，導致約450名無家長陪伴的13至17歲難民少女被撤離。

據《福斯新聞》報導，難民權益倡導人士透露，位於喬治·布希洲際機場附近的收容所在16日晚間發生「某種事件」，救護車和警車當晚出現在設施外面。

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接著，數百名少女在17日上午由巴士運送到其他地方安置。休士頓移民服務組織的主管艾斯皮諾薩（Cesar Espinosa）指出，女孩們好像對發生了什麼事情相當困惑，有些人臉上看起來很悲傷，還有人低著頭似乎在擦眼淚。

據了解，美國衛生及公共服務部1名職員於16日晚間在設施內死亡，但據信轉移少女們與此事無關。另外，在外界報導休士頓庇護所人滿為患相當擁擠之後，才發生了撤出女孩的行動，不知兩者之間是否有因果關係。

休士頓庇護所從本月1日以來開始收容難民少女，由美國公理會基督協會（NACC）負責運營，實際入內參觀過的艾斯皮諾薩表示，儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，但女孩們還是被迫生活在擁擠的環境之中，完全沒有社交距離，所有的東西都是臨時的，包括洗手間和盥洗都是相當克難。

NACC主席、奧爾特加（Jose Ortega）牧師對此反駁，直說少女們都得到很好的照顧，但他坦言自己是在17日當天才得知當局關閉收容所的計畫，「我們看到那些巴士出現在外面才知道發生了什麼事。」

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