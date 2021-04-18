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    維持川普1.5萬人移民上限遭罵翻 拜登改口：會調高人數

    美國總統拜登在打完高爾夫球後，對媒體回應將增加移民人數上限。（路透）

    美國總統拜登在打完高爾夫球後，對媒體回應將增加移民人數上限。（路透）

    2021/04/18 15:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登上任後，承諾對移民政策採取友善態度，沒想到拜登最新簽署的移民政策中，收留上限竟和川普同樣只有1.5萬人，遭到同黨的民主黨議員批評，拜登改口稱會提高人數限制。

    綜合外媒報導，拜登當地時間16日簽署有關移民的行政命令，包括加速核准難民進入美國，以及提供更多名額給來自非洲、中東、中美洲者，同時終止限制、安頓敘利亞、索馬利亞及葉門的難民，但移民人數卻仍維持川普時期設下的1.5萬人的歷史最低限制。

    由於拜登上任後曾在2月承諾要提高移民人數上限到6萬2500人，未放寬移民人數限制引發黨內不滿，紐約眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）批評，「堅持川普的仇外與種族主義政策，包含歷史上最低的移民人數是完全錯誤的」，要求拜登信守承諾；華盛頓州眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）也批拜登，「維持川普有害、仇外的難民政策是不可接受的」。

    對面黨內批評，美國總統拜登改口稱，將會提高今年接受入境美國難民的人數上限，他表示：「我們會提高這個人數。先前的問題在於，在難民的部份，正在解決結果發生在邊境的年輕人危機；我們無法一次做兩件事，所以，現在我們將提高人數。」

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