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    共同創辦Adobe、研發PDF 格施奇克81歲逝世

    共同創辦Adobe軟體公司、研發PDF文件格式的格施奇克（Charles Geschke）近日逝世，享壽81歲。（美聯社）

    共同創辦Adobe軟體公司、研發PDF文件格式的格施奇克（Charles Geschke）近日逝世，享壽81歲。（美聯社）

    2021/04/18 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕研發出幾乎所有人都用過的PDF文件格式，並共同創辦Adobe軟體公司的格施奇克（Charles Geschke），於美國加州灣區洛思阿圖斯當地時間16日逝世，享壽81歲。

    據《美聯社》報導，格施奇克從卡內基梅隆大學獲得博士學位後，進入當年還是全錄（提供文案處理技術的企業，主要業務包括印表機、影印機等印刷裝置）旗下的帕羅奧多研究中心（Xerox Palo Alto Research Center）任職，在那裡他遇到了未來的拍檔沃諾克（John Warnock）。

    1982年，2人從公司離職並創辦了Adobe，一起投入研發軟體的工作。2009年，時任美國總統的歐巴馬頒發國家科技創新獎章給格施奇克和沃諾克，以表彰他們在研發方面的貢獻。

    Adobe現任執行長納拉延（Shantanu Narayen）在發給公司員工的電郵裡表示，格施奇克逝世對整個科技行業來說都是巨大損失，他數十年來都占有著領導地位。

    納拉延指出，格施奇克和沃諾克創造了具有開創性的軟體，徹底改變了人們的交流方式，公司在2人率領下陸續研發出PDF、Illustrator、Photoshop等充滿變革性的產品。

    據了解，格施奇克人生中曾有相當驚險的經歷，1992年時年52歲的他在上班時遭遇2名持槍匪徒綁架，被關在小屋裡整整4天，還好後來警方趁著綁匪收取65萬美元（約新台幣1837萬元）贖金時跟蹤，這才找到歹徒的藏身之處並救出格施奇克。

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