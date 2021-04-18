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    菲立普親王喪禮 英女王獨坐送亡夫

    2021/04/18 02:36

    〔中央社〕英國王室今天為菲立普親王舉行喪禮，女王伊麗莎白二世在儀式中獨坐為亡夫送行，威廉與哈利王子進場雖未並肩同行，但喪禮結束後，威廉夫婦和哈利一起離開，邊走邊交談。

    英國王室今天在溫莎城堡聖喬治禮拜堂為菲立普親王舉行喪禮，女王伊麗莎白二世穿著黑色喪服，在喪禮開始前帶領舉國默哀一分鐘，並率王室成員送菲立普親王最後一程。

    由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關係，現場僅限30人出席，但透過電視及網路現場轉播，包括軍方抬棺人員從溫莎城堡移出菲立普親王的靈柩，放上他生前參與設計的特製Land Rover越野車，移靈至聖喬治禮拜堂等全程公開。

    其中受矚目畫面包括菲立普親王的子女、孫子護送靈柩進教堂伴隨走最後一程，但威廉與哈利兩位王子此時未並肩同行，安妮公主的長子菲立普斯位於兩人中間。

    而英女王則是乘車抵達教堂，由於防疫措施，在儀式中她戴著黑色口罩著黑色喪服獨坐一側，時而望著靈柩，送別結褵73載的亡夫，大批網友表示，看到此景令人十分心碎。

    此外，威廉與哈利兩位王子的互動也是今天受矚目焦點，特別是哈利與妻子梅根上月接受美國電視專訪，暢談王室生活經驗並大吐苦水，被視為哈利與威廉失和。

    但根據英國媒體拍攝畫面，兩位王子以及凱特王妃於喪禮結束後，結伴離開禮拜堂，3人邊走邊交談，似有意打破失和傳言。

    菲立普親王4月9日辭世，享耆壽99歲，今天採皇家禮葬，而非國葬，喪禮結束後，菲立普親王的靈柩安厝在聖喬治禮拜堂地下皇家墓室，他日待女王過世後，兩人遺體將共同安置於英王喬治六世（King George VI）紀念教堂。（編輯：劉學源）

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