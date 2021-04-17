武漢肺炎》比美國還慘！加拿大疫情持續惡化

安大略省近日頒佈新的防疫措施，民眾無法購買賣場內的非民生必需品。（路透資料照）

2021/04/17 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情正持續惡化。上週，加拿大的每百萬人新增確診數自疫情爆發以來首度超越美國，專家小組也警告，若政府再不改善防疫措施，安大略省在2個月後的感染率可能會飆升600％。

綜合外媒報導，儘管安大略省省長福特（Doug Ford）本月7日頒布了居家隔離（Stay-at-home order）政令，但這無法立刻緩解英國變種病毒B117更高傳染性與致命性帶來的影響，境內超過三分之二的病例都是感染B117。

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報導指出，安大略省本週五通報新增4812例確診，連續第2日創下新高，而入院醫治病例與重症患者數量也同樣刷新紀錄。

安大略省防疫專家小組組長布朗（Adalsteinn Brown）稱，省內的醫療體系已無法正常運作，「我們的兒童醫院正在收治成人病患，安大略省過去從沒發生過這種事，加拿大也是。」

安大略省是加拿大人口最多的省分，加拿大最大城市多倫多以及國家首都渥太華都在安大略省。

目前加拿大僅有22％的人口施打過疫苗，美國則是37％。儘管加拿大已向7家疫苗供應商下訂了超過4億劑疫苗，但因國內缺乏疫苗生產能力，因此還是呈現僧多粥少的情形。

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加拿大的武漢肺炎每百萬人新增確診數量在本月9日首度超越美國。（擷取自Our world in data網站）

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