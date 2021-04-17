為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》比美國還慘！加拿大疫情持續惡化

    安大略省近日頒佈新的防疫措施，民眾無法購買賣場內的非民生必需品。（路透資料照）

    安大略省近日頒佈新的防疫措施，民眾無法購買賣場內的非民生必需品。（路透資料照）

    2021/04/17 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情正持續惡化。上週，加拿大的每百萬人新增確診數自疫情爆發以來首度超越美國，專家小組也警告，若政府再不改善防疫措施，安大略省在2個月後的感染率可能會飆升600％。

    綜合外媒報導，儘管安大略省省長福特（Doug Ford）本月7日頒布了居家隔離（Stay-at-home order）政令，但這無法立刻緩解英國變種病毒B117更高傳染性與致命性帶來的影響，境內超過三分之二的病例都是感染B117。

    報導指出，安大略省本週五通報新增4812例確診，連續第2日創下新高，而入院醫治病例與重症患者數量也同樣刷新紀錄。

    安大略省防疫專家小組組長布朗（Adalsteinn Brown）稱，省內的醫療體系已無法正常運作，「我們的兒童醫院正在收治成人病患，安大略省過去從沒發生過這種事，加拿大也是。」

    安大略省是加拿大人口最多的省分，加拿大最大城市多倫多以及國家首都渥太華都在安大略省。

    目前加拿大僅有22％的人口施打過疫苗，美國則是37％。儘管加拿大已向7家疫苗供應商下訂了超過4億劑疫苗，但因國內缺乏疫苗生產能力，因此還是呈現僧多粥少的情形。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    加拿大的武漢肺炎每百萬人新增確診數量在本月9日首度超越美國。（擷取自Our world in data網站）

    加拿大的武漢肺炎每百萬人新增確診數量在本月9日首度超越美國。（擷取自Our world in data網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》安定民心！梅克爾打AZ疫苗了
    2021/04/17 20:09

    武漢肺炎》安定民心！梅克爾打AZ疫苗了
    武漢肺炎》法新社：全球染疫死亡已逾300萬人
    2021/04/17 19:11

    武漢肺炎》法新社：全球染疫死亡已逾300萬人

    青埔地王來了 潤隆國家大院百億案量
    武肺救命藥 中研院優化製程
    2021/04/17 05:30

    武肺救命藥 中研院優化製程
    疫情還在燒 東奧組委會主席：沒有取消奧運打算
    2021/04/16 22:51

    疫情還在燒 東奧組委會主席：沒有取消奧運打算

    時間證明基金的實力
    國際今日熱門
    阻美馳援？俄封鎖黑海部份海域半年 禁外國官方船艦通行
    2021/04/17 06:09

    阻美馳援？俄封鎖黑海部份海域半年 禁外國官方船艦通行

    港府強推愛國教育 中國政協譏笑香港人不吃這套
    2021/04/17 04:23

    港府強推愛國教育 中國政協譏笑香港人不吃這套

    不是流星！夜空新UFO畫面瘋傳 中國官方證實確有其事
    2021/04/17 00:29

    不是流星！夜空新UFO畫面瘋傳 中國官方證實確有其事 影片

    報復華府制裁 俄羅斯將驅逐美外交官和制裁官員
    2021/04/17 02:00

    報復華府制裁 俄羅斯將驅逐美外交官和制裁官員

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播