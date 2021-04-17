中國緊縮言論空間 多位學者返國後被捕或失蹤

中國國內言論空間緊縮、打壓升級，旅外人士陸續傳出返國後失聯、被捕。圖為中國最高領導人習近平。（美聯社資料照）

2021/04/17 19:28

〔中央社〕中國國內言論空間緊縮、打壓升級，旅外人士陸續傳出返國後失聯、被捕。據報導，旅美時政評論員沈度已失蹤4週，旅居芬蘭的氣象學者王展被羈押超過1年半，引起美方關注。

綜合自由亞洲電台、美國之音報導，本名周強的沈度是南京人，因為經濟學與新聞背景，2016年3月開始涉足海外華文社交媒體時政評論圈，並在YouTube主持自媒體頻道「周周侃」，評論時政。

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沈度近年在美國工作、定居，近期因家有急事，因此隻身回到中國，在隔離期間還陸續製作多支影片並上傳。不過自從3月21日起就與外界失聯，至今音信全無，下落不明。他的雇主、合作夥伴透過多種關係查找均無果。

報導稱，曾有媒體於4月上旬聯繫上沈度的家人，對方僅稱「情況不好，但不方便說」，此後不再接聽電話。

在美國開設網路傳媒公司的魏大航是將沈度打造成「網紅」的推手，同時也是沈度在美國的雇主。他受訪時提到，雙方最後一次聯繫是在3月20日，接著在3月21日要和沈度連繫時發現已經音信全無。

在多方查找未果後，魏大航13日在「周周侃」頻道上傳影片，對外公布沈度已失蹤3週。

魏大航認為，沈度的政治立場不屬於激進反共一類，而是希望中共制度和平轉型，所以沈度多次在節目中連線中國人民大學退休教授周孝正，探討中國社會面臨的一些棘手問題的解決之道。「雖然他在海外社媒平台發表過一些批評中國政府的言論，但還遠遠不夠被抓治罪的級別。」

不過報導引述中國問題觀察人士指出，當前中共面臨的國內國際局勢都十分嚴峻，被指控破壞香港一國兩制以及在新疆地區實行種族滅絕。

此外，疫情早期的防控應對失誤和病毒起源調查引起許多國際專家的懷疑，都給「黨建百年」的慶祝活動帶來極大尷尬和不安全感，致使中國國內的言論尺度大幅收緊。

相關人士認為，沈度談及敏感問題的政論節目，特別是報導接種過中國國產COVID-19疫苗的西安醫護人員仍確診感染的內容，可能是導致他被國安帶走的直接原因。

報導稱，如果確定因發表評論而被中國政府抓捕，沈度將是近年興起的海外華人自媒體時政評論圈中，首位因言論而失去自由的知名自媒體人。

除沈度之外，旅居芬蘭的氣象學者王展在2019年10 月返回中國時，便被以涉嫌「顛覆國家政權罪」逮捕，據傳是因為他在網路上主張滿洲獨立。羈押至今已超過1年半。

報導引述六四學運領袖、「對話中國智庫」負責人王丹的說法，「對話中國智庫」在今年3月向美國國務院相關官員提交了一份名單，列出了數十名被中國當局逮捕、關押的人員，其中就有王展。

王丹透露，美國國務院有關官員表示，在和中國交涉時，將會部分參考這份名單。

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