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    德媒：拜登打造反北京朋友圈 日相訪美展現行動

    美國總統拜登（右）今天在華府與到訪的日本首相菅義偉（左）舉行峰會，美發表聯合聲，兩國領袖誓言堅定聯手抗衡中國。（彭博）

    美國總統拜登（右）今天在華府與到訪的日本首相菅義偉（左）舉行峰會，美發表聯合聲，兩國領袖誓言堅定聯手抗衡中國。（彭博）

    2021/04/17 19:57

    〔中央社〕德國媒體近期報導，美國總統拜登與盟友努力打造反北京朋友圈，敦促印度、日本和韓國站在美國一方，而日本首相菅義偉訪美就是一個對抗中國的高層外交行動。

    德國之聲中文網16日以「拜登努力打造反北京朋友圈」為題報導，拜登在聯手盟友共同應對中國挑戰方面顯現行動力，並引述德國「商報」（Handelsblatt）以「反北京陣營已現雛形」為題，闡述了拜登對中路線的主旨以及面臨的問題。

    商報表示，中國是唯一一個有可能在技術、經濟和軍事層面同美國抗衡的國家。但拜登看到前任總統川普視而不見的中美核心差異，即美國擁有遍布全球的盟友，這是中國無法通過制定一項5年計劃就能實現的目標，拜登就是要充分利用這種盟友關係。

    文章指出，拜登除不斷向猶豫不決的歐洲施壓，要求歐洲人採納強硬的對中路線外；也在不斷敦促印度、日本和韓國等亞洲國家，在中美世紀之爭中，站在美國一方。

    而菅義偉的訪美行程，就是一個對北京充滿對抗意味的高層外交行動。此外，4月底菅義偉將前往印度，5月初歐盟印度將舉行高峰會。

    在這一系列高層互動中，中國都將是一個核心議題。在經濟實力強勁的太平洋地區，一場爭奪影響力和勢力範圍的遊戲已經全面展開，以德國為首的歐洲則成了不知所措的旁觀者。

    商報認為，德國政界越來越清晰地意識到，過去幾十年來聚焦中國市場的對中路線，已經使德國經濟對中國產生依賴。而在地緣政治日趨緊張的今天，這種經濟依賴極其危險。

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