武漢肺炎》法新社：全球染疫死亡已逾300萬人
〔中央社〕根據法新社截至格林威治時間今天8時30分（台灣下午4時30分）的統計，世界各地因感染2019冠狀病毒疾病（COVID－19）而死亡的人數，已超過300萬名。
全球染疫死亡人數經上月略為和緩後，又開始不斷增加，上週平均每日病亡人數達到1萬2000名。
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以色列等國因大規模接種疫苗而使疫情得以趨緩，但諸如印度等國現仍面臨疫情嚴重惡化。
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