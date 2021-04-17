武漢肺炎》法新社：全球染疫死亡已逾300萬人

根據法新社截至台灣時間今天下午4時30分的統計，世界各地因感染武漢肺炎而死亡的人數，已超過300萬名。（法新社）

2021/04/17 19:11

〔中央社〕根據法新社截至格林威治時間今天8時30分（台灣下午4時30分）的統計，世界各地因感染2019冠狀病毒疾病（COVID－19）而死亡的人數，已超過300萬名。

全球染疫死亡人數經上月略為和緩後，又開始不斷增加，上週平均每日病亡人數達到1萬2000名。

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以色列等國因大規模接種疫苗而使疫情得以趨緩，但諸如印度等國現仍面臨疫情嚴重惡化。

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