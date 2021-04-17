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    東協望溝通解決政變危機 緬甸統治者將出席東協首腦峰會

    緬甸軍政府統治者敏昂萊將會出席4月24日在印尼舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）首腦會議。（法新社）

    緬甸軍政府統治者敏昂萊將會出席4月24日在印尼舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）首腦會議。（法新社）

    2021/04/17 20:52

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府統治者敏昂萊（Min Aung Hlaing）於2月1日發動政變至今，造成該國情勢動盪不安。對此，今（17）日泰國外交部發言人表示，敏昂萊將會出席4月24日在印尼舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）首腦會議，此將成為緬軍政變以來，統治者首次與他國領導人會面。

    綜合外媒報導，緬甸軍事政變引起國際譴責，東南亞各國領導人嘗試與緬甸現今政權進行溝通，但緬軍方無意與他國接觸，而如今出現轉機。今日泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）表示，軍政府統治者敏昂萊將出席4月24日在印尼雅加達舉辦的東協首腦會議。此會議將有10個東協會員國參與，預計將解決緬甸政變後持續至今的危機。

    外媒指出，由民選領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的支持者成立的「全國團結政府（national unity government）」反對敏昂萊參與東協會議，其宣稱軍政府是非法政權，應該邀請全國團結政府出席才對。

    據緬甸援助政治犯協會（AAPP）表示，軍事政變至今已造成超過720人喪生，約3100人遭拘捕，且政府仍不斷公布新的通緝者名單。

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