中國副外長：美對中政策太負面 不該打台灣牌

中國副外交部長樂玉成指出，美國對中政策太負面，若想解決疫情和經濟問題，就應該與中國合作。（美聯社）

2021/04/17 16:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》17日報導，中國外交部副部長樂玉成在專訪中表示，美國的中國政策「太負面」（too negative），強調若拜登政府希望打擊武漢肺炎疫情，並提振經濟表現的話，與中國合作將極其重要。

樂玉成指出，美國對中政策似乎凸顯出「對抗」（confrontation），卻降低合作的重要性，「我必須說，這樣的策略太負面了，欠缺前瞻精神。」他強調，在處理疫情和經濟問題上，中國將是夥伴，「很難想像在美中不合作，且2國關係不健康的情況下，這2項優先事項還能獲得解決。」

請繼續往下閱讀...

他也暗示，在拜登主導、22日登場的氣候峰會上，「中國不太可能做出任何新承諾」，「對於一個14億人口的大國，這些目標（2060年達成零碳排、2030年碳排量達頂峰）不容易達成，有些國家要求中國更早達成目標，恐怕不切實際」。白宮氣候特使凱瑞目前正訪問中國，與中方就相關問題進行磋商。

對於美國非官方代表團近日訪台一事，樂玉成也再次警告美方勿與台灣接觸，「美國永遠不該企圖打台灣牌，這是很危險的，這是我們的紅線，美國永遠不要企圖跨越。」至於美軍官員警告，中國可能正在推進犯台時程，樂玉成被問及中國本身是否設有「期限」時沒有正面回應，僅稱這是「歷史進程」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法