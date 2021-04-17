為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    賺翻！法國小鎮官方440萬購入老屋整修 發現2200萬元金條金幣

    法國市鎮翻修老屋，沒想到發現了價值近65萬歐元（約新台幣2200萬元）的金條和金幣。金條示意圖。（法新社）

    法國市鎮翻修老屋，沒想到發現了價值近65萬歐元（約新台幣2200萬元）的金條和金幣。金條示意圖。（法新社）

    2021/04/17 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕賺回來了！法國東部侏羅省的市鎮莫雷（Morez），以13萬歐元（約新台幣440萬）收購了鎮中心無人居住的老屋翻修，沒想到過程中發現了價值近65萬歐元（約新台幣2200萬元）的金條和金幣，按照規定市鎮單位將擁有這筆意外之財。

    《衛報》報導，市鎮首長佩蒂特（Laurent Petit）透露，這棟3層樓的建物是由4名兄弟姊妹所居住，由於他們沒有小孩且最後1人去年以90歲高齡過世，親屬便以13萬歐元的價格將房屋賣給地方政府。

    靠近瑞士的莫雷，曾是鐘錶製造業的中心，但如今榮光已經消退，和法國其他城鎮一樣陷入人口流失的困境，為了要吸引住戶不斷地翻新老舊建築物。

    不過，莫雷公家單位這次相當似乎是買到了「金礦」。市鎮職員先是在老屋佈滿灰塵的櫃子後面找到3個果醬罐，裡面裝有50萬歐元（約新台幣1692萬元）的金條和金幣，接著又在衣櫃盒子後方發現保險箱，內部藏著15萬歐元（約新台幣508萬元）金幣。

    佩蒂特表示，賣方其實也曾從家族那邊聽說過屋子裡藏有寶藏，但以為東西早就移走了，至於金條和金幣歸於地方政府一事，賣方並不在意。這筆錢對莫雷年度預算600萬歐元（約新台幣2億元）佔了快10％左右，市鎮已打算將其用在特別的公共項目上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    40歲男子從小被收養 近日找到80億身價主持人生父
    2021/03/20 09:40

    40歲男子從小被收養 近日找到80億身價主持人生父
    南韓傳出文化古蹟藏有30億元金條 警方定調謠言
    2021/03/08 12:09

    南韓傳出文化古蹟藏有30億元金條 警方定調謠言

    校園首排「中正城閱.」27坪寬敞主臥＆雙衛浴
    「中國第一貪官」死前慘況曝光！傳嚎啕大哭曝2000公斤金條下落
    2021/02/02 10:51

    「中國第一貪官」死前慘況曝光！傳嚎啕大哭曝2000公斤金條下落
    好運！比利時工人在下水道發現金磚 價值300餘萬
    2020/12/25 12:36

    好運！比利時工人在下水道發現金磚 價值300餘萬

    時間證明基金的實力
    國際今日熱門
    港818、831遊行判刑結果出爐 黎智英遭判刑14個月
    2021/04/16 18:35

    港818、831遊行判刑結果出爐 黎智英遭判刑14個月

    亂入記者報導菲利浦親王喪禮 他舉牌搞宣傳挨轟「無恥」
    2021/04/16 22:15

    亂入記者報導菲利浦親王喪禮 他舉牌搞宣傳挨轟「無恥」

    紐西蘭擬提高吸菸年齡 目標2025年成為無菸國
    2021/04/16 23:36

    紐西蘭擬提高吸菸年齡 目標2025年成為無菸國

    阻美馳援？俄封鎖黑海部份海域半年 禁外國官方船艦通行
    2021/04/17 06:09

    阻美馳援？俄封鎖黑海部份海域半年 禁外國官方船艦通行

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播