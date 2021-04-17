賺翻！法國小鎮官方440萬購入老屋整修 發現2200萬元金條金幣

法國市鎮翻修老屋，沒想到發現了價值近65萬歐元（約新台幣2200萬元）的金條和金幣。金條示意圖。（法新社）

2021/04/17 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕賺回來了！法國東部侏羅省的市鎮莫雷（Morez），以13萬歐元（約新台幣440萬）收購了鎮中心無人居住的老屋翻修，沒想到過程中發現了價值近65萬歐元（約新台幣2200萬元）的金條和金幣，按照規定市鎮單位將擁有這筆意外之財。

據《衛報》報導，市鎮首長佩蒂特（Laurent Petit）透露，這棟3層樓的建物是由4名兄弟姊妹所居住，由於他們沒有小孩且最後1人去年以90歲高齡過世，親屬便以13萬歐元的價格將房屋賣給地方政府。

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靠近瑞士的莫雷，曾是鐘錶製造業的中心，但如今榮光已經消退，和法國其他城鎮一樣陷入人口流失的困境，為了要吸引住戶不斷地翻新老舊建築物。

不過，莫雷公家單位這次相當似乎是買到了「金礦」。市鎮職員先是在老屋佈滿灰塵的櫃子後面找到3個果醬罐，裡面裝有50萬歐元（約新台幣1692萬元）的金條和金幣，接著又在衣櫃盒子後方發現保險箱，內部藏著15萬歐元（約新台幣508萬元）金幣。

佩蒂特表示，賣方其實也曾從家族那邊聽說過屋子裡藏有寶藏，但以為東西早就移走了，至於金條和金幣歸於地方政府一事，賣方並不在意。這筆錢對莫雷年度預算600萬歐元（約新台幣2億元）佔了快10％左右，市鎮已打算將其用在特別的公共項目上。

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