可怕！阿伯慘遭象鼻推倒 踩踏20分鐘骨折亡

53歲男子菲塔亞庫被母象踩踏致死。（圖擷取自「Ch3ThailandNews」YouTube頻道）

2021/04/17 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕泰國近日一位53歲男子，帶著甘蔗前往餵食大象時，忽被一頭大象襲擊倒地，該隻大象不斷踩踏該男身體約20分鐘，致使該男身體多處骨頭斷裂致死，全程畫面被監視器畫面錄下並曝光。

根據泰國《Ch3plus》 報導，當地警察本週四（當地時間）獲報在靠近西塔那拉特路19號公路的酒店前面，發現一名男子屍體，慘遭大象踩踏致死，透過該男身分證件得知，該男為53歲的菲塔亞庫（Rachan Thira Phitthayakul）。

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報導提到，菲塔亞庫是泰國東北部呵叻府的衛生技術人員，當日開著汽車載著妻女，他下車穿越馬路時，向小攤販購買甘蔗後，剛好看見綁在一旁樹上的大象，感到好奇靠近象群，才會發生憾事。

這名「兇手」為一頭母大象暱稱為「櫻桃」，事發當時櫻桃情緒失控，從監視器畫面可見，菲塔亞庫先是被櫻桃使用象鼻推倒在地，隨後遭櫻桃不斷踩踏數次，據知，踩踏時間超過20分鐘，菲塔亞庫有多處骨頭斷裂，直到身體被壓扁而逝世。

據知，大象棲息處設有一個警語寫著「沒有工作人員時，請勿靠近大象」。

大象訓獸師透露，「事發當時，我將母象櫻桃拴在樹上，隨後去割草，直至我走回這裡發現一群人聚集，才發現阿伯出事了」，又說「櫻桃個性一直很溫和，先前沒有出現過攻擊行為」。

當地警察局長提醒，民眾對於馴化的野生動物仍須小心，警方最後將負責大象管理工作的人員，以過失導致他人死亡罪嫌予以逮捕。

53歲男子菲塔亞庫帶著甘蔗前往餵食大象。（圖擷取自「Ch3ThailandNews」YouTube頻道）

警方前往現場發現菲塔亞庫屍體。（圖擷取自「Ch3ThailandNews」YouTube頻道）

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