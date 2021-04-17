為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    可怕！阿伯慘遭象鼻推倒 踩踏20分鐘骨折亡

    53歲男子菲塔亞庫被母象踩踏致死。（圖擷取自「Ch3ThailandNews」YouTube頻道）

    53歲男子菲塔亞庫被母象踩踏致死。（圖擷取自「Ch3ThailandNews」YouTube頻道）

    2021/04/17 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國近日一位53歲男子，帶著甘蔗前往餵食大象時，忽被一頭大象襲擊倒地，該隻大象不斷踩踏該男身體約20分鐘，致使該男身體多處骨頭斷裂致死，全程畫面被監視器畫面錄下並曝光。

    根據泰國《Ch3plus》 報導，當地警察本週四（當地時間）獲報在靠近西塔那拉特路19號公路的酒店前面，發現一名男子屍體，慘遭大象踩踏致死，透過該男身分證件得知，該男為53歲的菲塔亞庫（Rachan Thira Phitthayakul）。

    報導提到，菲塔亞庫是泰國東北部呵叻府的衛生技術人員，當日開著汽車載著妻女，他下車穿越馬路時，向小攤販購買甘蔗後，剛好看見綁在一旁樹上的大象，感到好奇靠近象群，才會發生憾事。

    這名「兇手」為一頭母大象暱稱為「櫻桃」，事發當時櫻桃情緒失控，從監視器畫面可見，菲塔亞庫先是被櫻桃使用象鼻推倒在地，隨後遭櫻桃不斷踩踏數次，據知，踩踏時間超過20分鐘，菲塔亞庫有多處骨頭斷裂，直到身體被壓扁而逝世。

    據知，大象棲息處設有一個警語寫著「沒有工作人員時，請勿靠近大象」。

    大象訓獸師透露，「事發當時，我將母象櫻桃拴在樹上，隨後去割草，直至我走回這裡發現一群人聚集，才發現阿伯出事了」，又說「櫻桃個性一直很溫和，先前沒有出現過攻擊行為」。

    當地警察局長提醒，民眾對於馴化的野生動物仍須小心，警方最後將負責大象管理工作的人員，以過失導致他人死亡罪嫌予以逮捕。

    53歲男子菲塔亞庫帶著甘蔗前往餵食大象。（圖擷取自「Ch3ThailandNews」YouTube頻道）

    53歲男子菲塔亞庫帶著甘蔗前往餵食大象。（圖擷取自「Ch3ThailandNews」YouTube頻道）

    警方前往現場發現菲塔亞庫屍體。（圖擷取自「Ch3ThailandNews」YouTube頻道）

    警方前往現場發現菲塔亞庫屍體。（圖擷取自「Ch3ThailandNews」YouTube頻道）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中英對照讀新聞》Thai baby elephant hit by motorcycle survives after receiving CPR 被機車撞的泰國幼象接受心肺復甦術後活下來
    2021/04/15 05:30

    中英對照讀新聞》Thai baby elephant hit by motorcycl…
    墨版佛洛伊德案？薩裔女子遭女警跪膝壓頸致死
    2021/03/30 14:18

    墨版佛洛伊德案？薩裔女子遭女警跪膝壓頸致死

    校園首排「中正城閱.」27坪寬敞主臥＆雙衛浴
    神奇！ 12年前瀕死獲救 野象認出恩人獸醫伸長鼻打招呼
    2021/03/15 21:19

    神奇！ 12年前瀕死獲救 野象認出恩人獸醫伸長鼻打招呼
    悲劇！過度餵食...泰國清邁大象被撐死
    2017/09/03 07:13

    悲劇！過度餵食...泰國清邁大象被撐死

    時間證明基金的實力
    國際今日熱門
    港818、831遊行判刑結果出爐 黎智英遭判刑14個月
    2021/04/16 18:35

    港818、831遊行判刑結果出爐 黎智英遭判刑14個月

    誇張！長得像亞裔遭襲擊 墨西哥裔老婦腦震盪、鼻骨斷裂
    2021/04/16 17:31

    誇張！長得像亞裔遭襲擊 墨西哥裔老婦腦震盪、鼻骨斷裂

    趕盡殺絕？ 黎智英再被加控協助潛逃、勾結外國勢力等罪
    2021/04/16 17:52

    趕盡殺絕？ 黎智英再被加控協助潛逃、勾結外國勢力等罪

    現實版「天空之城」？北海道小學荒廢近50年 空拍畫面美呆了
    2021/04/16 18:01

    現實版「天空之城」？北海道小學荒廢近50年 空拍畫面美呆了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播