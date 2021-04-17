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    糗大了！美軍KC-46A加油機上廁所出包 屎尿恐流進機艙

    美軍KC-46A運輸／空中加油機。（法新社）

    美軍KC-46A運輸／空中加油機。（法新社）

    2021/04/17 11:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍KC-46A運輸／空中加油機近日碰上大麻煩，由於該機種和可拆卸式空中廁所整合出現問題，導致防溢流閥不能正常運作，只要一改變飛行高度，廁所內的屎尿可能便會流回機艙。

    根據《國防新聞》（Defense News）報導，消息人士指出，「空運廚廁系統」（Air Transportable Galley-Lavatory, ATGL）和美軍KC-46A運輸／空中加油機出現整合問題，由於後者貨軌相較其他運輸機較窄，導致前者安裝方向改變，旋轉了90度，防溢流閥無法正常運作。

    在這樣的狀況下，只要KC-46A飛行高度一變化，廁所中的屎尿可能便有流回機艙的風險，消息人士強調，該問題是在地面測試時發現的，也並未被列入KC-46A計畫的技術缺陷，因為根據美國空軍和波音公司2011年簽訂的合約，並無禁止波音為KC-46A安裝窄貨軌系統。

    美國空軍空運司令部（AMC）證實該消息，並計畫配合KC-46A研發新型防溢流閥，未來12週內修正6具ATGL，藉此解決這個尷尬的問題。

    ATGL從1980年代便開始服役，該系能為160名官兵提供2份正餐以及1份點心，和2間可以約15小時的廁所，雖然KC-46本身內建廁所，但容量有限，因此若不增設ATGL系統，可能會難以完成載有大量乘客的長途飛行，影響到相關任務。

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