「最有吸引力空姐」曬哺乳照 萬人激讚「世界上最溫馨的照片」

今年30歲的Cherry Quahst在近期誕下二女兒，她也在社群網路上曬出自己哺乳的照片，開心向粉絲報喜「再一次做媽媽的感覺真好」。（翻攝Cherry Quahst粉專）

2021/04/17 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞網紅空姊「Cherry Quahst」面容姣好、身材火辣，經常在社群網路上分享生活點滴，於Instagram上坐擁162.8萬粉絲。與真命天子愛情長跑8年後成婚後，Cherry Quahst在2019年底誕下大女兒，近期二女兒出世，引起粉絲關注，2個女兒出生後都由她哺乳親餵，近期她也在社群網站上大方分享自己哺乳的照片，讓粉絲直呼「母愛好美」。

Cherry Quahst在亞洲航空（AirAsia）任空服員時曾獲選「最有吸引力的女性空服員」之一，與富商男友交往8年後，於2019年成婚，在同年底更升格為人母；今年30歲的她近期誕下二女兒，她也在社群網路上曬出自己哺乳的照片，開心向粉絲報喜「再一次做媽媽的感覺真好」，字裡行間充滿對女兒的愛意。

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Cherry Quahst說，二女兒雖然提早到人世間報到，但和足月的寶寶一樣健康，很會喝奶，「目前都是全母乳」；懷孕期間妊娠糖尿，兩個女兒出世後都是親餵，Cherry Quahst表示，自己也經歷過其他親餵媽媽的痛苦，所幸在兩胎期間，大女兒自動斷奶，讓她有喘息機會，「我也經歷過流血奶，乳頭破損等等，還好有專業泌乳師教我、老公鼓勵我才繼續」，她也強調，「媽媽都是偉大的，那種痛我懂，最重要把寶貝照顧好！」

一張張與女兒的溫馨合照曝光，讓粉絲相當感動，忍不住直呼「母愛好美」、「恭喜母女平安！」、「媽媽辛苦了，好好坐月子」，更有粉絲表示Cherry Quahst的哺乳照是「世界上最溫馨的照片之一，哺乳的媽媽很偉大」。

Cherry Quahst在粉專分享自己孕期沙龍照。（翻攝Cherry Quahst粉專）

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