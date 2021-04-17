中國搶先宣布峰會消息 法媒：拉攏歐盟讓拜登難堪

2021/04/17 00:15

〔中央社〕北京搶先宣布中國國家主席習近平受邀，參加今天法德中領導人氣候視訊峰會，法國媒體解讀，中方做法是要拉攏歐盟，並讓美國總統拜登（Joe Biden）難堪。

據法新社報導，在與國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）的視訊會議中，習近平譴責「以因應氣候變遷之名而豎立的貿易壁壘」。

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他指的是歐盟正在研擬的碳稅制度。根據這項計劃，歐盟將對氣候規範較不嚴格的非歐盟國家出口到歐盟的水泥、鋁等艸若干原物料祭出新的關稅。

此外，報導指習近平在發言時自詡為窮國的捍衛者，呼籲已開發經濟體「展現減少碳排的模範」，並向面臨氣候變遷的發展中國家提供財務與技術支援。

對於這場視訊會議，法國媒體並未如中方使用「峰會」一詞。據法新社引述法國政府說法，「這個會議是中國、德國和法國領導人間的常態性對話」，是「在接下來一連串相關國際會議前，三方交換氣候和公衛議題的視訊會議」。

世界報（Le Monde）也針對中國外交部大張旗鼓搶先宣布的舉措進行分析。文章寫道，竟然是受邀國，也就是中國，一反慣例搶先宣布習近平受馬克宏之邀參加視訊會議。

由於宣布的時間點正逢美國氣候特使凱瑞（John Kerry）在上海訪問，要與中國氣候特使解振華準備22至23日由白宮所主辦的氣候領袖視訊峰會，因此在法媒看來，搶先宣布習近平將與法德領袖舉行視訊會議，可以被解讀為要給美國總統拜登難堪。

世界報引述瞭解內情的消息人士說，這次的視訊會議只是總統府艾里賽宮（Elysee）與各大國一系列的氣候會談，而且幾週前就已規劃，只是在法國宣布之前，北京就搶先公告周知。

歐洲環保智庫E3G氣候外交研究員托爾曼（Jennifer Tollmann）指出，對中國而言，在拜登氣候峰會前一週把這個與馬克宏和梅克爾的會議公諸於世，是為了激化美國與歐盟角逐氣候領導者的競爭。

環保遊說團體ClientEarth中國辦公室負責人龍迪（Dimitri de Boer）向世界報表示，「習近平希望強調，在氣候和環境議題上，中國認為和歐盟的關係比和美國的還要重要」。

法國外交部則表示，「和美國有很好的合作關係…完全不存在競爭」。

另一名歐洲知情人士則強調，凱瑞在前往上海之前就已訪問布魯塞爾，並與歐洲議會代表會面。因此，歐洲與美國早在上海會面以及今天的法德中三方會議前，就已經知會過彼此立場。

部分歐洲國家感到被排除事外，對此一名外交官強調，法國與德國都沒有自己的氣候政策立場，他們的立場就是歐盟的立場。

另外，自從習近平2019年3月訪問巴黎後，馬克宏就採取法德共同陣線的策略來面對中國，他當時也邀請梅克爾以及時任歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）一同前往艾里賽宮（Elysee）進行會談。

今天的視訊會議被視為接下來幾個氣候峰會的會前討論，包括COP26，以及聯合國11月將於蘇格蘭最大城市格拉斯哥（Glasgow）舉辦的氣候變遷會議。（編輯：陳正杰）

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