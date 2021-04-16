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    中國維權律師高智晟失蹤多年 妻：願回國同坐牢

    中國維權律師高智晟失聯逾3年，他流亡美國的妻子耿和懷疑高智晟已在「強制失蹤」期間遇害。（美聯社檔案照）

    中國維權律師高智晟失聯逾3年，他流亡美國的妻子耿和懷疑高智晟已在「強制失蹤」期間遇害。（美聯社檔案照）

    2021/04/16 18:01

    〔中央社〕中國維權律師高智晟失聯逾3年，他流亡美國的妻子耿和日前在推特表示，決心回到中國，「與我的丈夫高智晟一起坐牢」。不過耿和也指出，懷疑高智晟已在「強制失蹤」期間遇害。

    耿和日前在推特（Twitter）一連發布2則推文，先是表示，「我有理由懷疑高智晟已死在中共的非法關押中」，並質疑若不是如此，當局為何不讓家人知道高智晟的明確位置，也不讓家人與高智晟見面或聯絡。

    耿和接著在第2篇推文表明，「我本人已經將二個孩子撫養成人，決心回到中國，與我的丈夫高智晟一起坐牢」，並要求中國大使館依中美領事協定，發放進入中國的簽證給她，並強調「我不會放棄，活要見人，死要見屍」。

    高智晟曾被中國司法部評選為「中國十佳律師」，但因代理法輪功學員案件，2006年被吊銷律師執照，隨後因「煽動顛覆國家政權罪」被判有期徒刑3年。

    刑滿獲釋後，高智晟出版新書「2017年，起來中國」，詳述自己獄中經歷。他的女兒耿格2016年來台參加新書發表會時曾表示，高智晟在中共多年刑求下，牙齒掉了很多，只能吃流質食物，所在地醫療資源不足，但當局不准高智晟到外地求醫。

    耿格當時也表示，希望總統蔡英文能幫忙她的家人與所有大陸人民。

    2017年8月，高智晟再次「被失蹤」。高智晟的姊姊則長期生活在當局監控中，去年5月在居住地山東跳河自殺身亡。

    珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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