現實版「天空之城」？北海道小學荒廢近50年 空拍畫面美呆了

北海道美唄市立沼東小學，自1974年閉校，廢墟至今空拍畫面曝光後令網友驚呆。（圖擷取自Twitter）

2021/04/16 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕已失去功能性的建築，在年久失修的淬煉之下，蒙上一層破敗神祕的美感。日本攝影師野口恭平近日在網路發佈作品，空拍照上可看見，1座隱身於北海道山區的廢棄小學，四周被樹群包圍，圓頂建築的設計上面有還未乾的積水，夢幻的景象讓網友直呼像極了吉卜力動畫「天空之城」的場景。

綜合日媒報導，該所建築在北海道美唄市山區，原先是「美唄市立沼東小學」，創立於1906年，由於附近有座礦場，在全盛時期全校共有1570名學生，但隨著礦業衰落在1974年決定閉校，至今成為一座廢墟。

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野口恭平表示，事實上他很早就知道它的存在，當時就被森林包圍的學校所吸引，在2013年隻身前往造訪過，被美景深深震撼到，「當1個人看著圓形建築物被植物等吞噬時，感受到人類的力量無法與自然的力量匹敵。用我的眼睛看到它真是太好了」，而7年後野口多了空拍機，能從不同的角度拍攝，因此重訪此廢墟。

照片一出，引起網友讚嘆，「這些照片太美了」、「好神秘的地方」、「像是電影天空之城」、「美到說不出話」，不過也有人認為，「北海道的森林中的學校有點可怕，感覺會有熊出沒」、「這場景感覺會出現在恐怖遊戲中」。

北海道美唄市立沼東小學，自1974年閉校，廢墟至今空拍畫面曝光後令網友驚乎，「這好像天空之城」。（圖擷取自Twitter）

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