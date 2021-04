美國印州爆大規模槍擊事件 已知5死4傷

2021/04/16 14:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國印地安納州印城15日當地晚間10點左右(約台灣時間上午10點左右)發生大規模槍擊事件,造成至少5人死亡,4人受傷,共9名受害者,1名槍手已被拘留,詳細案情正在調查中。

綜合外電報導,這起事件發生在印城米拉貝爾路8951號的一家聯邦快遞工廠,當地警方表示,15日當地時間晚間10點左右,他們收到多通報案電話指出該地發生大規模槍擊事件,趕到現場後發現多名受害者,包含5名死者,4名傷患。

報導提到,目前情況已受控制,1名槍手已被拘留,沒有警員受傷,FBI正趕往現場,詳細案情正在調查中。

⚠️????????#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1