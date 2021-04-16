美中科學團隊培育「人猴胚胎」 學界憂「打開潘朵拉盒子」

美中科學團隊成功在獼猴胚胎中植入人類細胞。（歐新社）

2021/04/16 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕人類在生物學上的突飛猛進，也衍生出許多有待辯論的道德倫理問題。一項最新實驗結果指出，科學家成功結合人類細胞與獼猴胚胎，未來可應用於生物實驗或器官移植。

綜合外媒報導，美中科學團隊將人類幹細胞注入獼猴胚胎內並觀察其生長20天。領銜的美國加州沙克生物研究所（SIBS）遺傳學者貝爾蒙特（Juan Carlos Izpisua Belmonte）表示，相關研究可解決可移植器官短缺及進一步研究人類早期生長、疾病形成與老化等。

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貝爾蒙特提到，研究成果15日發表於科學期刊《細胞》，符合現代倫理道德及法律標準。「最終我們將能透過這些研究了解並提升人類的健康。」

混合兩個不同物種的胚胎稱為「嵌合體」，過去已有過人類細胞植入綿羊及豬隻的經驗，貝爾蒙特曾在2017年協助製造出首個人豬混合體。雖然實驗團隊在第20天就將胚胎摧毀，但仍引發科學界擔憂，呼籲透過公眾辯論界定創造含有人類細胞嵌合體的道德界線。

貝爾蒙特強調，團隊並無打算把任何混種胚胎植入彌猴體內，其目標是為了進一步理解不同物種細胞在胚胎早期生長過程中如何互動。但牛津大學教授薩佛勒斯庫（Julian Savulescu）認為，這個實驗形同打開了潘朵拉盒子，成功研發出人－非人嵌合體只是時間早晚的問題。

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