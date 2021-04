軍艦啟用典禮找來辣妹熱舞 澳洲輿論掀論戰

2021/04/16 11:04

〔即時新聞/綜合報導〕軍事典禮的氣氛通常莊重且嚴肅,但澳洲海軍在一場軍艦啟用儀式中,請來數名辣妹在現場勁歌熱舞、炒熱氣氛,引發澳洲輿論論戰,也害舞團成員受到不少譴責,她們發出聲明回擊,指控媒體剪輯畫面不顧前因後果,扭曲了表演的原意。

綜合外媒報導,耗資20億美元的澳洲補給艦「補給號」(HMAS Supply)上週六舉辦落成典禮,皇家海軍請來女舞團「101娃娃中隊」表演,可見舞者們各個身穿緊身紅色上衣、黑色熱褲秀出曼妙身材,在軍艦旁扭腰擺臀,賣力熱舞。

養眼的畫面卻因時間場合不宜反受質疑,尤其在澳洲國家廣播公司(ABC)記者將畫面上傳到推特後輿論開始沸騰,保守派議員批評這類表演在軍艦典禮上並不妥當。

然而,ABC記者所發布的畫面是經過剪接,將舞者熱舞及高階軍官僵硬的表情放在一起,這讓101娃娃中隊相當不滿,發表聲明批評此舉扭曲了實際情況,媒體的加油添醋是整起事件最有害的原因,尤其是ABC的「虛假剪接」,為了迎合自身需要,刻意讓團員和舞蹈帶有性意味。

海軍也澄清,表演是在典禮開始前進行,當時包括州長、將軍等高階官員都還未到場;澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示,雖然軍方的做法有可議之處,但ABC的報導確實有誤。ABC事後也發表道歉聲明。

NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh..... organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG