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    軍艦啟用典禮找來辣妹熱舞 澳洲輿論掀論戰

    澳洲補給艦「補給號」上週六啟用，卻因請來辣妹熱舞失焦。（圖片取自Royal Australian Navy推特）

    澳洲補給艦「補給號」上週六啟用，卻因請來辣妹熱舞失焦。（圖片取自Royal Australian Navy推特）

    2021/04/16 11:04

    〔即時新聞／綜合報導〕軍事典禮的氣氛通常莊重且嚴肅，但澳洲海軍在一場軍艦啟用儀式中，請來數名辣妹在現場勁歌熱舞、炒熱氣氛，引發澳洲輿論論戰，也害舞團成員受到不少譴責，她們發出聲明回擊，指控媒體剪輯畫面不顧前因後果，扭曲了表演的原意。

    綜合外媒報導，耗資20億美元的澳洲補給艦「補給號」（HMAS Supply）上週六舉辦落成典禮，皇家海軍請來女舞團「101娃娃中隊」表演，可見舞者們各個身穿緊身紅色上衣、黑色熱褲秀出曼妙身材，在軍艦旁扭腰擺臀，賣力熱舞。

    養眼的畫面卻因時間場合不宜反受質疑，尤其在澳洲國家廣播公司（ABC）記者將畫面上傳到推特後輿論開始沸騰，保守派議員批評這類表演在軍艦典禮上並不妥當。

    然而，ABC記者所發布的畫面是經過剪接，將舞者熱舞及高階軍官僵硬的表情放在一起，這讓101娃娃中隊相當不滿，發表聲明批評此舉扭曲了實際情況，媒體的加油添醋是整起事件最有害的原因，尤其是ABC的「虛假剪接」，為了迎合自身需要，刻意讓團員和舞蹈帶有性意味。

    海軍也澄清，表演是在典禮開始前進行，當時包括州長、將軍等高階官員都還未到場；澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，雖然軍方的做法有可議之處，但ABC的報導確實有誤。ABC事後也發表道歉聲明。

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