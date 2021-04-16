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    中國疫苗無法發揮保護力！ 英專家：不能真正對抗武肺病毒

    巴西進行的一項研究顯示，中國科興疫苗的有效率只有50%。（路透資料照）

    巴西進行的一項研究顯示，中國科興疫苗的有效率只有50%。（路透資料照）

    2021/04/16 08:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疾病預防控制中心（CDC）主任高福日前罕見承認中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的防護力不高，雖然後來改口否認，但仍引起國際關注。英國專家認為，根據智利的數據來看，中國疫苗不足以阻止病毒傳播。

    《每日郵報》 報導，全世界目前至少有53個國家購買中國製的武漢肺炎疫苗，其中大部分是南美、非洲和東南亞的發展中國家，因為對於沒有特殊儲存設備的國家來說，價格便宜且易於存放的中國疫苗是理想選擇。

    智利大學的一項研究發現，中國的科興疫苗接種第1劑的有效率僅3%，隔2週注射第2劑才會提高到56.5%；而在巴西進行的另一項研究顯示，科興疫苗的有效率只有50%，僅略高於世界衛生組織（WHO）可接受的疫苗標準。相較之下，輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗的有效率高達95%及94%，阿斯特捷利康（Astra Zeneca）疫苗的有效率也有達到79%。

    英國雷丁大學病毒學家瓊斯（Ian Jones）表示，中國疫苗的生產速度很快，但疫苗所包含的病毒蛋白無法發揮保護作用，注射入人體後很大部分都浪費掉，且這類疫苗並非針對性，導致免疫系統釋放出大量抗體，實際上卻沒有幫助對抗真正的武肺病毒。

    中國生產的科興及國藥疫苗均屬於滅活疫苗，利用武肺病毒的滅活版本進行基因改造，經處理後再將病毒細胞注入人體，優點是生產快速。

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