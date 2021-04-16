美智庫學者：中國「戰狼」幫倒忙 反促使西方高調迎戰

中國戰狼式外交適得其反，學者認為此舉反而提醒世人要大聲、突顯維族問題，迎戰北京的氣燄。圖為土耳其維族人3月25日在伊斯坦堡舉行反中示威。（美聯社檔案照）

2021/04/16 01:06

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國近日因打壓新疆維吾爾族等少數族裔引發的人權問題，與西方主要民主國家之間的緊張關係升高，為此北京的外交官頻頻擺出「戰狼」姿態反擊外界的抨擊聲浪。美國智庫學者14日在「金融時報」撰文指出，中國戰狼外交適得其反，反提醒世人要大聲、突顯維族問題，迎戰北京的氣燄。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」旗下「保衛民主聯盟」（Alliance for Securing Democracy）新興科技研究員戈爾曼（Lindsay Gorman）撰文指出，上個月美國、英國、加拿大和歐盟聯手制裁要為新疆維族「種族滅絕」負責之中國官員，北京以制裁歐洲議會議員、智庫學者和外交官反擊，並加強宣揚官方製作的新疆「美好生活」文宣，消散有關新疆的疑慮。但是北京的這些反擊措施在西方適得其反，反將北京外交政策中的更陰暗面暴露於公眾檢視目光下。

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戈爾曼指出，過去一年，面臨全球關切新疆問題的聲浪升高，中國官員愈加利用推特反駁，如今更加強力道：光是3月最後一週，中國外交官、國營媒體推特帳號發出有關新疆的推文高達超過2000次，頻率大增8倍。然而北京這些推文論述卻充滿自相矛盾，一方面以當地恐怖主義為由合理化政府在新疆的作為，另一方面卻又宣揚新疆的「美好」。

戈爾曼說，到目前為止，這些大外宣洪流加劇反效果的作用，似乎甚於說服各國政府；北京在澳洲、歐洲的「戰狼」行徑，同樣收到類似的反效果。中國過去隱晦地採用恫嚇伎倆時，效果還好得多，例如對美國好萊塢製片公司製作內容的影響力。

文中指出，對於民主國家、權益運動者、研究人員和關心廣大維族人命運的人來說，這意味著，要持續突顯、公開大聲強調這個問題，來迎戰北京的氣燄，而有關民主國家是否、應不應該參與2022年北京冬季奧運會的辯論分貝日增的此刻，正提供一個這樣的機會。

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