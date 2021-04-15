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    NFT拍賣會正夯 數位藝品「Cube」4.8億落槌

    蘇富比14日首度舉辦非同質化代幣（NFT）拍賣會，拍賣數位藝術家Pak創作的無限量作品Cube，共拍得1680萬美元（約4.8億台幣）。（路透）

    蘇富比14日首度舉辦非同質化代幣（NFT）拍賣會，拍賣數位藝術家Pak創作的無限量作品Cube，共拍得1680萬美元（約4.8億台幣）。（路透）

    2021/04/15 23:01

    〔國際新聞中心／綜合報導〕國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）14日首度舉辦非同質化代幣（non-fungible tokens，NFT）形式的拍賣會，在加密貨幣藝術平台Nifty Gateway拍賣數位藝術家Pak創作的無限量作品Cube，共拍得1680萬美元（約4.8億台幣）。

    NFT是區塊鏈上的一種數據單位，用以認證動畫、影片、照片或音樂等數位化作品的所有權。儘管數位作品可以無限複製，但代表它們的代幣在其底層區塊鏈上被追蹤，並為買家提供所有權證明。諸如以太幣、比特幣等加密貨幣，都有自己的代幣標準，以定義對NFT的使用，不會遭人偽造或以其他方式進行操縱。

    Pak以半透明及白色立方體為創作主題，在黑色背景旋轉呈現360度視角，其中還包括2件獨特作品，其中之一由單個像素組成，以136萬美元拍出；另一件則是旋轉的幾何形狀，以144萬美元落槌。

    Pak不限制Cube系列作品的銷售量，藉此挑戰價值和稀有性的刻板印象。從12日開始，為期3天的拍賣會共拍出2萬3598件Cube系列作品，總價達1400萬美元。

    NFT市場正夯，每天在Nifty Gateway或OpenSea等數位平台上產生的銷售額超過1000萬美元。一個多月前，蘇富比的競爭對手佳士得（Christie's）才舉辦一場NFT拍賣會，數位藝術家Beeple的「每一天：前5000天」（Everydays：The First 5000 Days）最終以6930萬美元（約19.8億台幣）的驚人價格落槌。

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