華府論壇HFX頒獎給蔡總統 趙立堅氣噗噗：堅決反對！

加拿大眾議院14日通過提案，同意蔡英文是理想的麥肯獎獲獎人選；中國外交部今（15日）對此表達強烈不滿。（歐新社）

2021/04/15 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府「哈利法克斯國際安全論壇」（HFX）有意頒發「約翰．麥肯公共服務領導獎」給台灣蔡英文總統，主要贊助方加拿大眾議院14日通過提案，同意蔡英文是理想獲獎人選；中國外交部今（15日）對此表達強烈不滿。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）報導，加拿大保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）14日提案，認定台灣總統蔡英文是1位備受尊敬的國際領導人，也是台灣第一位女總統，為全球民主的堅定倡導者，無疑是麥肯獎的理想人選，呼籲HFX應該頒獎給蔡英文，加拿大政府也應持續向HFX提供贊助經費。

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莊文浩提案獲得加拿大眾議院無異議通過，就連加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在接受質詢時都坦言，「關於台灣，我一直都支持台灣有意義參與國際多邊論壇，加拿大也將會與台灣持續強化貿易和雙方人民的關係。」他也承諾加國政府將持續資助HFX獎項。

中國外交部發言人趙立堅今（15日）對加拿大眾議院通過的提案表達「強烈不滿、堅決反對」，中方認為這是1項「錯誤動議」，重申「一個中國原則是加中關係的政治基礎，也是加拿大政府的嚴肅承諾」，趙聲稱，「加方應充分認清台灣問題的高度敏感性，慎重、妥善處理涉台問題，以免給中加關係造成進一步損害。」

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