尷尬！不知道視訊被打開 加拿大議員線上會議「全裸入鏡」

2021/04/15 19:34

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大國會議員阿瑪斯(William Amos)昨日參加線上視訊會議時,不知道視訊鏡頭已經打開,不慎全裸入鏡。事後他公開道歉,並解釋當時全裸原因。

綜合外媒報導,加拿大自由黨議員阿瑪斯昨日參與視訊會議,不慎全裸入鏡,幸好當時他有用其他東西遮住重要部位,免於陷入更尷尬的處境。事後,他公開在推特道歉,表示自己犯下非常不幸的錯誤,他對此感到非常困窘。

請繼續往下閱讀...

阿瑪斯解釋,視訊鏡頭其實原本是關的,當他慢跑回來換下衣服時,不小心將衣服丟在開關上才不慎打開了視訊鏡頭。阿瑪斯說,他要為自己犯下的錯誤,誠摯的向所有同事道歉,這真的是個意外,未來他不會再犯下一樣的錯。

在會議中,有其他政黨議員提醒,男性議員應遵照國會禮儀注意穿著,眾議院議長羅塔(Anthony Rota)也提醒議員,應注意鏡頭、麥克風是否打開。

在阿瑪斯推特下方,不少網友同情地表示「真的是個意外」、「希望人們專注於真正重要的事情上」、「為什麼圖片會外流?去告那個外流的人」、「不用擔心,你的體格很好」、「這影片應該不是公開的,為什麼截圖會外流?」

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.