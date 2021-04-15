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    尷尬！不知道視訊被打開 加拿大議員線上會議「全裸入鏡」

    加拿大國會議員阿瑪斯（William Amos），昨日參加線上視訊會議時不知道鏡頭已經打開，意外全裸入鏡。（擷取自推特）

    加拿大國會議員阿瑪斯（William Amos），昨日參加線上視訊會議時不知道鏡頭已經打開，意外全裸入鏡。（擷取自推特）

    2021/04/15 19:34

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大國會議員阿瑪斯（William Amos）昨日參加線上視訊會議時，不知道視訊鏡頭已經打開，不慎全裸入鏡。事後他公開道歉，並解釋當時全裸原因。

    綜合外媒報導，加拿大自由黨議員阿瑪斯昨日參與視訊會議，不慎全裸入鏡，幸好當時他有用其他東西遮住重要部位，免於陷入更尷尬的處境。事後，他公開在推特道歉，表示自己犯下非常不幸的錯誤，他對此感到非常困窘。

    阿瑪斯解釋，視訊鏡頭其實原本是關的，當他慢跑回來換下衣服時，不小心將衣服丟在開關上才不慎打開了視訊鏡頭。阿瑪斯說，他要為自己犯下的錯誤，誠摯的向所有同事道歉，這真的是個意外，未來他不會再犯下一樣的錯。

    在會議中，有其他政黨議員提醒，男性議員應遵照國會禮儀注意穿著，眾議院議長羅塔（Anthony Rota）也提醒議員，應注意鏡頭、麥克風是否打開。

    在阿瑪斯推特下方，不少網友同情地表示「真的是個意外」、「希望人們專注於真正重要的事情上」、「為什麼圖片會外流？去告那個外流的人」、「不用擔心，你的體格很好」、「這影片應該不是公開的，為什麼截圖會外流？」

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