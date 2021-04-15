爸爸氣炸海K一頓！小五女童玩手機刷掉媽媽醫療費

中國1名小五女童玩手機遊戲，狂刷數十筆線上儲值費用，花掉媽媽醫療費將遊戲人物打扮得相當漂亮。（圖取自微博）

2021/04/15 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名就讀小學五年級女童玩手機遊戲，狂刷數十筆線上儲值費用，花掉重病中的母親醫療費，為此被爸爸海K一頓，目前相關費用是否能夠追討回來無從得知。

根據中國《猛瑪新聞》報導，河南省焦作市1名11歲女童手機故障，爸爸又經常在家裡與醫院之間奔波，為了方便聯繫，男子將女童母親的手機借給女兒使用，這支手機有綁定簽帳金融卡，不料3個月發現銀行帳戶存款短少，妻子的治療費竟然被花掉人民幣1.5萬元（約台幣6.5萬元），追查後發現，原來是女兒玩手機遊戲時線上儲值把錢花掉了。

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男子將女兒海K一頓後，追查明細發現女兒從今年1月1日起開始儲值，至3月22日在各種遊戲共計消費數十筆，甚至還在半小時內儲值人民幣4927元（約台幣2萬1383元），女童被爸爸揍完後直呼「不知道為什麼會扣錢」，而目前女童媽媽的病情尚未完全復元，往後可能還會有醫療支出。

男子詢問遊戲公司是否能夠退費？但遊戲公司說，女童並未實名註冊，因此不受遊戲條款對未成年人儲值金額的限制，遊戲公司聲稱會盡力幫助男子解決此事，不過，「具體能否退費，以工作人員的實際答復為準」。

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