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    華府論壇HFX頒獎給蔡總統 加拿大國會、總理表態力挺

    加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，加拿大政府將持續贊助HFX論壇，並支持台灣有意義參與國際多邊論壇。（路透資料照）

    加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，加拿大政府將持續贊助HFX論壇，並支持台灣有意義參與國際多邊論壇。（路透資料照）

    2021/04/15 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕頗具盛名的美國華府「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax Security Forum,HFX）有意頒發「約翰．麥肯公共服務領導獎」予蔡英文總統，但主要贊助方加拿大政府疑似怕激怒中國而撤銷贊助。加拿大眾議院14日通過一項提案，同意蔡英文是麥肯獎的理想人選，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也承諾持續贊助HFX。

    美國政治新聞網站《政客》（Politico）報導，加拿大保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）14日提出動議，表示台灣總統蔡英文是一位備受尊敬的國際領導人，也是台灣第一位女總統，是全球民主的堅定倡導者，蔡英文無疑是麥肯獎的理想人選，呼籲HFX應該頒獎給蔡英文，加拿大政府也應該持續向HFX提供當前水準的贊助經費。該項動議獲得加拿大眾議院無異議通過。

    莊文浩在國會質詢杜魯道時，追問HFX頒發麥肯獎給蔡英文後，加拿大政府是否會持續贊助HFX資金。杜魯道表示，「在我們政府任職期間，政府將會持續資助HFX，部長們也會繼續參與每年的論壇。」

    杜魯道進一步說，「關於台灣，我一直都支持台灣有意義參與國際多邊論壇，加拿大也將會與台灣持續強化貿易和雙方人民的關係。」

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