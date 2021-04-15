軍情動態》抗中王牌！ 印版F-35軍機自製計劃 力拚6至9年後量產

印度先進中型戰機計劃，有望在2021年下半年批准，為該國打造「印度版F-35」戰機。（歐新社）

2021/04/15 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕印度自行開發設計的「先進中型戰機（Advanced Medium Combat Aircraft）」，可望在下半年獲得政府批准預算，將為其空軍（Indian Air Force）量身規劃「印度版F-35」，希望能力拚在2027至2030年間量產。

綜合外媒報導，印度「國防研究及發展組織（DRDO）」曾多次對先進中型戰機表達興趣，希望能盡速投入研發製造，印度政府有望在2021下半年批准「印度版F-35」戰機製造計劃，力拚2025年首飛，2027到2030年間量產的目標。

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報導指出，前印度空軍司令巴達烏里亞（RKS Bhadauria）曾指出，他希望能在2032年前入手120架「先進中型戰機」，其中前2個中隊是早年的MK-1型，並搭載F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機同款的美製奇異F414發動機。

報導提到，剩下4個中隊的先進中型戰機MK-2型則將配置印度自行研發，推力增強的發動機，未來AMCA更有望整個部分六代機的科技，其中就包含了雷射武器，持續將其功能級戰力進行優化。

報導也說，先進中型戰機具備「雷達隱形功能的5代機」，擁有雙引擎、重達25噸，內部彈艙可部署所有彈藥，並配有2台發動機，讓戰機能超音速巡航，定位會較像美軍F-35，大幅提升印度空軍攻擊力，除了自衛，也能成為與中國和巴基斯坦對抗的王牌機。

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