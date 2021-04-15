印度再增18萬例確診創新高 土耳其24天增100萬例

印度第二波武漢肺炎疫情持續惡化，過去一天再增超過18萬例，但因適逢重要節慶「大壺節」，14日仍有多達65萬人到恆河「沐浴淨身」，大批民眾未遵守防疫規範。（路透）

2021/04/15 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，部分國家疫情持續延燒，其中印度第二波疫情持續惡化，過去一天再增超過18萬例，巴西、土耳其也分別再增逾7.3萬、6.2萬例，疫情每況愈下。

據約翰霍普金斯大學截至今上午9點半統計，全球累計確診已超過1億3801萬例，累計死亡也超過297萬例，其中美國累計確診超過3141.9萬例，死亡則超過56.4萬例；印度累計確診超過1387萬例，死亡則超過17.2萬例；巴西累計確診超過1367.3萬例，死亡則超過36萬例；土耳其累計確診超過402.5萬例，死亡則超過3.4萬例；伊朗累計確診超過214.3萬例，死亡則超過6.5萬例。

請繼續往下閱讀...

其中印度第二波疫情持續惡化，在過去1天新增超過18萬4372例確診，再創單日新高，死亡也增加1027例，其中疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省於13日晚間宣布新的防疫限制措施，規格接近去年實施的全國封鎖。不過疫情雖然嚴峻，但因適逢重要節慶「大壺節」（Kumbh Mela），14日仍有多達65萬人到恆河「沐浴淨身」，大批民眾未遵守防疫規範。

巴西繼13日新增確診8萬2千多例，在過去1天再增7萬3513例確診，死亡新增3459起，疫情更趨嚴峻。土耳其則是單日新增6萬2797例確診，死亡新增279例，均創新高，累計確診也突破400萬例，在過去24天就增加100萬例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

印度第二波武漢肺炎疫情持續惡化，過去一天再增超過18萬例，但因適逢重要節慶「大壺節」，14日仍有多達65萬人到恆河「沐浴淨身」，大批民眾未遵守防疫規範。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法