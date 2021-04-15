白人警無故攔查非裔少尉 持槍瞄準逼下車、狂噴辣椒水

本月初美國有1名非裔陸軍少尉出面指控，早先在維吉尼亞州被警員無故攔查，他雖配合受檢卻遭警員數度噴灑辣椒水，還用槍指著他，跳針要求他把手伸出窗外不准放下，卻又同時要他熄火下車。（路透）

2021/04/15 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國種族歧視爭議頻傳，其中警察對非裔人士的過度執法時常引起外界不滿，本月初有1名非裔陸軍少尉更出面指控，早先在維吉尼亞州被2名白人警員無故攔查，他雖配合受檢卻遭員警數度噴灑辣椒水，還用槍指著他，跳針要求他把手伸出窗外不准放下，卻又同時要他熄火下車。在他被強行拉下車後，毫無抵抗被壓制在地上並遭到膝擊，還被威脅不得投訴。這名少尉在準備好資料後進行提告，案件傳開後也再度引發美國社會嘩然，維州州長諾森（Ralph Northam）也立即下令徹查。

綜合媒體報導，去年12月5日美國一名非裔陸軍少尉薩里奧（Caron Nazario），駕駛剛買的新車在維州的溫莎市（Windsor）上路，當時車子雖然沒有正式車牌，但有張貼臨時車牌，不過在行駛到半路時，卻突遭2名警員駕車追逐、並要求其靠邊停車，由於當時該處沒有路燈、地段昏暗，因此他在低速行駛到鄰近的加油站後才停車，不料當他一停妥就被下車的警員用槍對準，還不斷跳針要他將手伸出車窗，同時卻又要他將車輛熄火，讓薩里奧不知所措。

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期間薩里奧雖表明自己的軍人身分，但警員都不予正面回應，只是一直喝斥要求他下車，其中一名警員甚至還對他瘋狂噴灑辣椒水，讓薩里奧連眼睛都睜不開，並向警方表示自己害怕，結果一名員警竟還稱「你應該感到害怕」。

雙方在僵持一段時間後，其中一名警員才拉開車門，薩里奧也乖乖配合將身體轉向外面，並小心的從安全帶掙脫，結果一下車就被警方控制雙手，之後更被壓制在地，期間一名警員還對他進行膝擊，薩里奧雖詰問「我正在為國家效力，你們卻這樣對待我？」但反遭警方威脅，稱薩里奧若敢投訴，他們就會立刻控訴薩里奧妨礙警員執勤、逃避追捕和襲擊執法人員，威脅薩里奧的軍旅生涯可能會因此毀掉。

事後薩里奧準備提告資料，並於本月初向法院提告，指控2名涉案警員違法逮捕、非法搜索、過度使用武力等，案件曝光後也引發美國社會嘩然，溫莎市（Windsor）警局也公布當時執勤影片，從影片中可看到當晚的案發過程。

維州州長諾森（Ralph Northam）在看過影片後也表示內容「令人不安」，並下令警局檢討及進行徹查。目前則傳出2名涉案警員中，已有1人被解雇，另1人則仍在警局任職。警方還稱，當天警員是認為薩里奧在躲避查緝，並稱薩里奧的車子沒有正式車牌，才會進行追逐以及拘捕。

相關影片請見：

Body camera footage shows Windsor traffic stop

1名非裔陸軍少尉薩里奧突遭警方攔查，因擔心被開槍不斷詢問「怎麼回事」，並表示自己是名軍人，但警員仍不為所動，反而數度噴灑辣椒水，讓薩里奧連眼睛都睜不開，並向警方表示自己害怕。（路透）

本月初美國有1名非裔陸軍少尉出面指控，早先在維吉尼亞州被員警無故攔查，他雖配合受檢卻遭警員數度噴灑辣椒水，還用槍指著他，跳針要求他把手伸出窗外不准放下，卻又同時要他熄火下車。（路透）

薩里奧一下車就被警方控制雙手，之後更被壓制在地，期間一名警員還對他進行膝擊，薩里奧還被警方威脅事後不得投訴。（路透）

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