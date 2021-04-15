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    首頁　>　國際

    陶德訪台中國軍演挑釁 美：持續深化關係助台防衛

    2021/04/15 03:45

    〔中央社〕美國總統拜登摯友陶德抵台訪問，北京宣布在南海進行實彈演習。美國國務院今天表示，中共威脅日益升高，美方會持續深化與台灣非官方安全關係，確保台灣有自我防衛能力。

    為紀念「台灣關係法」立法42週年，美國總統拜登（Joe Biden）派遣多年好友、前參議員陶德（Chris Dodd）率團訪問台灣，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。訪問團專機已於台灣時間14日下午3時許飛抵松山機場。

    中國廣東海事局14日發布航行警告，宣布15日至20 日將在南海、南澎列島附近海域進行實彈演習，期間禁止船隻進入相關範圍。由於演習恰逢陶德訪問台灣，挑釁意味頗為濃厚，也似乎是抗議拜登派遣摯友赴台。

    對此，美國國務院一位不具名發言人今天以背景說明方式回覆媒體詢問時表示，美方注意到且關切中共在區域內持續進行恫嚇的模式，包括針對台灣；美國敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣進行有意義對話。

    為因應中共威脅日益升高，這名發言人指出，美方將持續深化與台灣的非官方安全關係，確保台灣有足夠能力自我防衛。

    這名發言人也強調，美國期待北京履行和平解決兩岸分歧的承諾。美國會與朋友和盟友站在一起，共同捍衛且推進在印太區域共享的繁榮、安全與價值。（編輯：楊昭彥）

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