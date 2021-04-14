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    金融時報：美國敦促日本發聯合聲明力挺台灣

    日本首相菅義偉將率團訪問美國，英媒報導，美國正在敦促日方發布聯合聲明，公開表達對台灣的支持立場。（法新社）

    日本首相菅義偉將率團訪問美國，英媒報導，美國正在敦促日方發布聯合聲明，公開表達對台灣的支持立場。（法新社）

    2021/04/14 20:05

    〔中央社〕日本內閣總理大臣（首相）菅義偉將率團訪問美國，英國「金融時報」報導，美國正在敦促日方發布聯合聲明，公開表達對台灣的支持立場。

    日本政府宣布，菅義偉將於15日至18日率團訪問美國，預計美東時間16日在華盛頓與美國總統拜登會談。這是拜登上任後首度與外國領袖進行面對面會談。

    報導指出，拜登的策略是召集盟友，共同對抗北京，菅義偉將在會談中強調美日結盟的重要性。4名知情人士透露，美國希望在會後美日發表的聯合聲明當中提到台灣。

    美日聯合聲明上一次提到台灣，是1969年時任美國總統的尼克森（Richard Nixon）與時任日本內閣總理大臣佐藤榮作簽署聯合公報。

    中國在印太地區動作頻頻，12日有25架共機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），自4月3日起至13日連11天擾台。一名資深美國官員上個月告訴「金融時報」，拜登政府憂心中國似乎動了念頭，想要奪取台灣的控制權。

    美國與日本的外交與國防首長上個月在東京舉行2+2高層級會談。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本防衛大臣岸信夫、外務大臣茂木敏充會後發表聯合聲明，特別提到「台灣海峽和平穩定的重要性」。

    報導指出，白宮希望這次能加強傳遞這個訊息。然而，2名知情人士表示，日方對於菅義偉是否應該在聲明中提到台灣意見分歧。

    部分人士認為，先前在東京發表的聲明中提到台灣，已經對中國傳遞訊息；若在拜登與菅義偉的層級再次提到台灣，只會惹惱北京。另一方意見則認為，這麼做是更加強調日本與美國站在一起。

    日本對於向台灣許諾可能帶來的國安影響較為慎重，避免與北京正面衝突。日本即使和中國在釣魚台列嶼有領土爭議，經濟方面依舊很大程度依賴中國。

    報導表示，白宮方面拒絕評論與日本的商談進度；日方則表示，峰會後的聲明內容仍在討論中。一名高階日本官員否認日本不願在聲明中提及台灣。

    華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）日本專家索利斯（Mireya Solis）表示，菅義偉可能會呼應最近發布的聲明。她說：「如果他們不循著之前的口氣，會令人質疑為何不這麼做…我不認為他們想要製造疑慮。」

    不過，她也表示，日本擔心會破壞近幾年與中國「小心翼翼創造出的和解氣氛」。

    瑪麗華盛頓大學（University of Mary Washington）的亞洲專家勒魯斯（Elizabeth Larus）表示，美日針對台灣展現出「統一戰線」非常重要。她說：「不僅中國會聽到這類聲明，需要確保美國信守承諾的亞太地區盟友也會聽到。」

    報導表示，3名知情人士透露，白宮也在敦促菅義偉對日韓關係發表聲明。日韓因為歷史問題難以消除分歧，美國希望兩國能修補關係，共同處理北韓等議題。

    紐約日本協會會長華克（Joshua Walker）表示，美國希望日本對於曾經私下關切的議題，像是台灣、中國打壓香港民主運動、新疆侵犯人權等，態度能更加公開。

    他說：「日本因為擔心影響奧運和貿易，針對某些議題只有私下表態，但拜登要求日方有更顯著、公開的動作。」

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