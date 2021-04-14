日核廢水排入海 文在寅︰南韓擬向國際海洋法庭提申訴

南韓總統文正寅（圖右）接受日本駐韓大使相星孝一（圖左）遞交國書，同時針對日本決議排放核廢水表達深切憂慮。（歐新社）

2021/04/14 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府昨正式決定福島核一廠核廢水經稀釋後排放入海，並預估於2022年開始執行流放計畫，因排放大海將會影響周圍國家的共同海域，中國、南韓等國家皆陸續表態，南韓總統文在寅今天接受日本駐韓大使相星孝一遞交國書時，同時表達深切憂慮，指示各部門積極討論向國際海洋法法庭提起申訴等方案。

根據《韓聯社》報導，總統文在寅今向日本駐韓大使相星孝一（Koichi Aiboshi）表示，南韓與日本地理位置相近，南韓對於日府決議排放核廢水進入大海深感憂慮，並囑咐相星孝一向日本轉達南韓政府立場。

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根據《路透》報導，今天韓國政治人物、地方官員、漁民以及環保團體等，前往日本駐首爾大使館前、駐釜山市濟州島的領事館前抗議。由當地25個漁業組織所組成的聯盟，共同向日大使館提出書面抗議，並敦促日本撤銷此決議，並要求南韓政府禁止進口日本漁業產品，「我們正面臨滅絕之災，因為人們擔心海鮮產品可能受到放射性污染」。

南韓進步主義政黨「正義黨」以及約30個反核團體與環境保護團體等，稱日本舉動為「核恐怖主義（nuclear terrorism）」，並已向日本大使館發送一份反對名單施壓，其中包含從2月以來來自全球86個國家，約有64000人的簽名。

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