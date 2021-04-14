甜甜噠！以色列研究：人類可分辨「重水」和「輕水」的差別

你知道嗎？因為同位素的不同，水可再細分為「輕水」、「重水」和「超重水」；示意圖。（路透）

2021/04/14 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕相信許多人國中理化課都有學過，水的分子式是「H20」，正式化學名是「一氧化二氫」，不過你知道相較於「重水」，一般水也可被稱作「輕水」，而「重水」雖然也是無色透明，但因為氫鍵比一般水重，因此略帶些許甜味，研究表明有些人能分辨出差別。

根據《Science Alert》報導，重水的化學式為「D2O」或「2H2O」，由於普通的氫原子（H）在原子核內只有一個質子，所形成的「H20」為「輕水」，而氫的同位素「氘（D，讀音為ㄉㄠ）」則是形成「重水」的元素，其比普通氫原子多了「中子和電子」，進而使重水生成，其密度比輕水高10%，且略帶甜味。

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報導指出，重水（氘水）因重量比輕水重而得名，數量相當稀少，含量僅為普通水的6400分之1，且因無放射性，因此不具放射毒性，若少量飲用不會對人體造成傷害，儘管如此，科學家仍不建議喝重水，因為曾有老鼠進行長期飲用重水實驗，結果因細胞分裂停滯而死亡。

報導提到，除了重水，還有「超重水」，其原子核比「重水」多了「1個中子」，讓原子核變成一般氫的「3倍重」，正式元素名為「氚（T，讀音為ㄔㄨㄢ）」，含量不到普通水的10億分之1，相當稀有，成本也比黃金高上百倍。

報導也說，以色列生物化學家阿布（Natalie Ben Abu）和梅森（Philip E. Mason）所領銜的國際研究小組發現，重水的味道明顯偏甜，是因為其「氫鍵」比普通水來的強，多數受測者參與「味覺實驗」時，皆能分辨出「重水」，並指出其「味道偏甜」。

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