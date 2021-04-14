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    日本4月上旬群聚感染近3成在職場 大阪老人今起開始接種疫苗

    據日媒報導，220多件的群聚感染數中，數量最多的是發生在工作職場，有59件、共471人確診，占總比近3成。（美聯社）

    據日媒報導，220多件的群聚感染數中，數量最多的是發生在工作職場，有59件、共471人確診，占總比近3成。（美聯社）

    2021/04/14 15:32

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在日本日益嚴重，近期雖已實施「防止蔓延重點措施」，但確診數字仍在攀升。日本政府統計4月1日至11日，對220多件肺炎群聚感染案例進行分析，發現近3成的群聚感染場所都在工作職場內。

    根據《日本放送協會》（NHK）報導，220多件的群聚感染數中，數量最多的是發生在工作職場，有59件、共471人確診，占總比近3成。

    220多件群聚感染中，有59件發生在工作職場，包括工廠、辦公室、員工宿舍等處，占了將近3成，共有471人確診。其次為41家餐廳、共270人；29件老人福利設施、共287 人，以及25所學校與教育機構、共192人。

    大學與高中的運動社團，以及文化中心等處皆有群聚感染的案例，日本政府呼籲因變異病毒株恐導致感染更多地方，民眾需徹底的做好訪疫措施。

    此外，廣島市宣布新增16例感染變異病毒株，目前廣島縣共5318人確診；大阪府的確診人口也首次超過1000人，是兵庫縣有史以來最高。

    今日稍早大阪府召開緊急會議，敦促中小學禁止學生參加社團活動；為減少通勤造成人與人之間的接觸機會，大學將考慮實施遠距教學，也呼籲公司實施居家工作，同時大阪府宣布，今日開始為生活於安養中心的老年人接種疫苗，且預計下個月24日為居住在家裡的老年人進行大規模疫苗接種。

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