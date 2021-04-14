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    活體解剖美軍戰俘 日本九州大學二戰黑歷史最後親歷者病逝

    1945年5月2架美軍B-29轟炸機在日本福岡上空被擊落，多名美國飛行員被俘，有8名美軍事後被送往九州大學醫學部，進行活體解剖研究。圖為其中1架B-29機組人員。（圖擷自https://ww2db.com/）

    1945年5月2架美軍B-29轟炸機在日本福岡上空被擊落，多名美國飛行員被俘，有8名美軍事後被送往九州大學醫學部，進行活體解剖研究。圖為其中1架B-29機組人員。（圖擷自https://ww2db.com/）

    2021/04/14 11:20

    〔即時新聞／綜合報導〕1945年，2架美軍B-29轟炸機在日本福岡上空被擊落，多名美國飛行員被俘，有8名美軍事後被送往九州大學醫學部，進行活體解剖研究，8人全員死亡，「九州大學活體解剖事件」最後參與者東野利夫在當地時間13日病逝，享耆壽95歲，戰後他多次講述這段經歷，盼把戰爭的悲慘與愚蠢告知後人。

    《西日本新聞》報導，二戰末期「九州大學活體解剖事件」最後證人東野利夫，13日因肺炎在福岡市醫院病逝；1945年5-6月，九州大學將被俘的美國飛行員進行活體解剖，這段期間一共進行4次解剖，當時還是醫學生的東野參加了其中的2次，他被指派在旁舉著輸液海水的容器，目睹活體解剖過程，以及事後清掃滿地鮮血。

    1945年5月5日美軍對福岡及九州空襲，2架B-29轟炸機遭擊落，其中11名美軍被俘，當時日本軍方稱東京戰俘收容所已滿載，下令把具有情報價值的機長送來東京，其他戰俘由各軍司令部自行處理，剩下10名戰俘準備處死之際，有軍醫表示可送往九州帝國大學醫學院供活體解剖研究，遂有8人被送去九大，另外2名美軍則在事後遭斬首示眾。

    8名被送到九州大學的美軍戰俘，看見身穿白袍的醫學院教授，以為是給他們療傷的醫生，還有美國飛行員對護士說「謝謝」，隨後成為解剖台上的實驗對象，九大醫學院教授，切除他們的肺葉以及其他臟器，並注射稀釋海水，觀察他們能存活多長時間，同時向學生們講解「注意事項」、「要點」，8名美國飛行員全部死亡。

    ­戰後23名相關人員成為乙級和丙級戰犯，被判處絞刑（事後減刑），東野本人未被起訴，而在戰後軍事法庭上成為這起事件證人，他在1979年出書揭露「九州大學活體解剖事件」真相，引發強烈批評，也有人批評其掀開黑歷史，東野堅持講述這段經歷，他表示：「站在為人治病立場上的醫生卻通過手術殺害了健康的人。戰爭無法成為實現和平的手段，留下的唯有慘劇與愚蠢。」在B-29墜毀現場，東野也自費在當地興建慰靈碑，持續紀念到晚年。

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