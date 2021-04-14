1歲兒子只愛阿嬤泡奶「特濃又甜」 母嚐後立刻送院檢查

這位新手媽媽發現，婆婆沖泡奶粉多加「1匙糖、2匙奶粉」，導致1歲男嬰糖分攝取過分與腸胃消化不良。示意圖，與當事人無關。（資料照）

2021/04/14 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕每個家庭對於教養孩子有不同作法，世代之間也有些許落差。中國有一名新手媽媽與婆婆同住，最近發現1歲兒子都不喝自己泡的配方奶，只喝婆婆沖泡的奶粉，她好奇嚐了一口，發現婆婆泡得配方奶特別「濃又甜」，細問之下得知婆婆會另外再加「一匙糖」，媽媽氣得趕緊帶孩子到醫院健檢，結果顯示男嬰攝取糖分過量，導致腸胃消化不良。

根據馬來西亞《中國報》報導，婆婆平常會幫忙帶1歲男嬰，新手媽媽與婆婆平時相處和諧，唯有針對1歲男嬰餵奶一事出現多次爭吵，因婆婆習慣多加「2匙」奶粉，勸說嬰兒喝太濃將導致身體不適，然而婆婆多次以「擔心孫子沒吃飽」為由拒絕配合，最終以嬰兒配方奶須按照比例沖泡，才不會導致營養過量，婆婆才接受並表示會遵照比例沖泡。

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事後新手媽媽發現，兒子仍然只喝婆婆泡的奶粉，她好奇之下，嘗試喝了一口婆婆泡好的配方奶，味道非常濃郁又很甜，事後詢問婆婆才得知，婆婆仍舊多加「2匙奶粉」，還再加「1匙糖」來沖泡。

隨後，這位媽媽立刻帶著孩子前往醫院檢查，醫護人員表示，男嬰因攝取糖分過多，有腸胃消化不良的現象。

消息公開後，網友紛紛留言議論，有部分網友批「這位婆婆的行為沒常識」、「孩子不可以吃那麼甜的」、「老人家很多舊觀念雖不全都落伍，但還是要注意及加以教育（雖然不少不願聽）」，也有網友建議「為了不破壞婆媳關係，最好還是自己看顧兒女。」

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