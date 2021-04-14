為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    與美前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死

    2021/04/14 04:00

    〔中央社〕美國總統拜登摯友、前參議員陶德今天將率團訪台。陶德與拜登曾在參議院共事近30載，兩人私交甚篤，拜登更曾為了陶德在與德國總理梅克爾的會議中途離席，笑稱被陶德「吃死死」。

    陶德（Chris Dodd）今天率團訪問台灣，是總統拜登（Joe Biden）1月底上任後訪台首發團。陶德與拜登私交甚篤是美國政壇公開的秘密，也讓外界好奇陶德此次訪台，會為拜登向台方傳遞什麼訊息。

    陶德現年76歲，愛爾蘭裔。他於1975年踏入政界，代表美國康乃狄克州擔任聯邦眾議員，5年後轉戰參議員，並成功連任4次，直至2011年初才離開國會工作。

    拜登與陶德年齡相仿，僅相差1歲半左右，他雖早陶德8年當上參議員，但兩人仍在參議院共事長達28年，培養出相當深厚交情。

    拜登曾稱陶德是他「最好的朋友」（single best friend）。兩人曾雙雙角逐民主黨2008年總統大選提名，但都不幸落馬；由於兩人政治生涯歷程相似，曾被媒體形容是從「同個模子刻出來」。

    離開國會後，陶德轉戰好萊塢，出任美國電影協會（Motion Picture Association of America）主席，成為電影產業遊說人士；拜登則在2009年初以副總統之姿，隨時任總統當選人歐巴馬（Barack Obama）入主白宮。

    拜登曾分享過一段插曲，顯示兩人交情匪淺。2014 年德國總理梅克爾（Angela Merkel）訪美，與歐巴馬、拜登在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）開會。會開到一半，拜登起身說要離開，原因是要趕赴陶德辦的活動。

    拜登在活動上透露，梅克爾當時看著他，一臉「這傢伙到底在說什麼」的表情。拜登笑稱，過去一直有傳言，兩人在參議院工作時他雖比陶德資深，卻被陶德吃死死（he controlled me），現在他為了陶德在重要會議中途離席，「讓傳言又死灰復燃」。

    除此之外，拜登去年在民主黨總統初選中脫穎而出後，也邀陶德擔任他副手人選挑選委員會4人小組成員之一，拜登對陶德的信任與重視表露無遺。（編輯：陳政一）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    馬斯克妻曬整背白色刺青 自稱「美麗外星疤痕」
    2021/04/13 06:21

    馬斯克妻曬整背白色刺青 自稱「美麗外星疤痕」

    真敢！ 林鄭宣布：5月中國大陸人士赴港免檢疫也免打疫苗
    2021/04/13 06:17

    真敢！ 林鄭宣布：5月中國大陸人士赴港免檢疫也免打疫苗

    中日對照讀新聞》温暖化対策、胃の微生物や餌を研究 農水省 因應全球暖化 日農水省研究牛胃中的微生物和飼料
    2021/04/13 05:30

    中日對照讀新聞》温暖化対策、胃の微生物や餌を研究 農水省 因應全球暖化 日農水省研究牛…

    俄國聖彼得堡著名地標 180年古蹟失火濃煙竄天 已知1死2傷
    2021/04/13 06:11

    俄國聖彼得堡著名地標 180年古蹟失火濃煙竄天 已知1死2傷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播