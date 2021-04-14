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    美前參議員陶德應拜登要求率團訪台 將見蔡總統

    2021/04/14 03:27

    〔中央社〕應美國總統拜登要求，美國前參議員陶德今天將率團訪問台灣，是拜登上任後訪台首發團。知情人士表示，陶德在台期間將會見總統蔡英文，也會與台灣國安、外交高層見面。

    路透社今天引述白宮聲明指出，應美國總統拜登（Joe Biden）要求，前參議員陶德（Chris Dodd）今天將率團訪問台灣，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。

    報導指出，這次訪團為「非官方」（unofficial）性質，是為紀念「台灣關係法」立法42週年。訪團成員還包括美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）。

    報導引述聲明說，訪團會與台灣高階官員會晤，遵循美國兩黨政府派遣高階、非官方訪團造訪台灣的長期傳統。聲明也強調：「美國與印太區域朋友盟友站在一起，推進共享繁榮、安全與價值，這包括深化與台灣的關係。」

    現年76歲的陶德與拜登交情深厚，拜登曾形容陶德是他「最好的朋友」（single best friend）。陶德過去在美國國會任職長達36年，前6年擔任眾議員，之後30年轉任參議員，與拜登長期在參議院共事。拜登去年成為民主黨準總統候選人後，陶德也參與他的副手人選挑選過程。

    知情人士表示，美方3月初通知台灣政府，拜登將派遣摯友陶德赴台，傳達他個人對台灣的長期友誼，並祝賀「台灣關係法」立法42週年。台灣方面對拜登願意特別安排專機，派遣陶德訪問台灣表示歡迎，也預計會透過此管道與拜登交換重要訊息。

    知情人士指出，訪團將於台灣時間14日抵台，預計待到16日，期間會與總統蔡英文會晤，也會與台灣國安、外交及國防高層會面。

    知情人士透露，台灣方面預計會向訪團成員提出中方最近對台灣、區域挑釁動作不斷，台灣會致力維護區域穩定，但同時也期盼美方持續提升對台支持，包括在經貿、安全領域上達成具體進展。

    此外，知情人士說，台方預計也會感謝拜登團隊近期諸多友台舉動，包括9日公布最新對台交往準則，大幅放寬雙方交往限制。（編輯：陳政一）

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