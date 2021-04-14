香港特首選委會擴編 成龍、曾志偉可投票

香港特首選舉委員會將增加300席至1500人，其中110席將由新創立的5個「有關全國性團體香港成員的代表」組別選出，包括藝人成龍（見圖），均可投票選舉特首選委。（法新社檔案照）

2021/04/14 00:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港政府13日公布新選舉制度草案，特首選舉委員會將增加300席至1500人，其中110席將由新創立的5個「有關全國性團體香港成員的代表」組別選出，其中又以「中華海外聯誼會」（海聯會）人數最多，包括藝人成龍、曾志偉及導演高志森等人均為海聯會成員，影視大亨向華強之子向佐則為「中華全國青年聯合會」（全國青聯）港區委員，均可投票選舉特首選委。

香港網路媒體「立場新聞」報導，港府內地及政制事務局資料顯示，該5大團體分別是「中華全國婦女聯合會」（全國婦聯）、「中華全國工商業聯合會」（全國工商聯）、「中華全國歸國華僑聯合會」（僑聯）、「中華全國青年聯合會」（全國青聯）及「中華海外聯誼會」（海聯會），均由中共領導。

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「立場」透過媒體報導、廣告及公開資料等，翻查以上團體的香港成員名單，發現其成員人數由全國工商聯的20人，至海聯會的逾300人不等，較知名者均為「建制派」人士，也包括中國全國人民代表大會（人大）代表及政治協商會議（政協）委員等。

例如，全國青聯有94名港區委員，全國政協委員霍啟剛及香港立法會主席梁君彥之子梁宏正，為該會副主席，但全國青聯及全國婦聯均未列出完整的港區委員或特邀代表名單。全國工商聯及僑聯則曾在報章刊登廣告，列出其港區成員名單，人數分別為20人及68人，較知名者包括擔任全國工商聯副主席的恒基兆業地產公司主席李家傑，及有線寬頻通訊公司主席邱達昌等。

在此界別中人數最多者為海聯會。根據香港友好協進會網站資料，該會在香港有超過300名理事，包括藝人成龍、曾志偉及導演高志森等，也包括多名人大代表或政協委員，如世茂集團創辦人許榮茂、黃英豪，及大律師馬恩國等知名建制派人士。

「立場」指出，值得注意的是，不少建制派人士同時隸屬以上多個團體，如梁宏正也是青聯副主席及海聯會香港成員，裕華國貨董事長余國春是僑聯副主席及海聯會理事。2014年成為港府發展局政治助理的馮英倫，也是全國青聯委員，因此即使屬於政治委任官員，仍可在選委會選舉中投票，也有權參選選委會委員，投票選出下任特首。

香港特首選舉委員會將增加300席至1500人，其中110席將由新創立的5個「有關全國性團體香港成員的代表」組別選出，包括影視大亨向華強（右1）之子向佐（左1）等人，均可投票選舉特首選委。（翻攝自微博）

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