牛軛礁僵局 菲國招中國大使表不滿北京批炒作

針對中國船隻持續集結南海牛軛礁海域，菲律賓今天傳召中國大使表達「極度不滿」。（路透）

2021/04/13 23:41

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南海船隻爭議 菲律賓外交部罕見召見中國大使

〔中央社〕針對中國船隻持續集結南海牛軛礁海域，菲律賓今天傳召中國大使表達「極度不滿」。對此，中國外交部表示，「希望菲方個別官員停止炒作」，避免對兩國關係造成負面影響。

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南海緊張情勢近日升溫。馬尼拉當局表示，大批中國海上民兵船持續集結南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef ），至今仍未離開；從3月7日的220艘、3月22日的183艘、3月27日的199艘，到了3月29日仍有44艘中國船隻停泊牛軛礁海域。

菲國外交部今天發表聲明表示，外交部昨天傳召中國駐菲大使，對中國船隻「持續非法留在」牛軛礁海域表達「極度不滿」。

聲明指出，菲律賓外交部代理次長布恩蘇謝索（Elizabeth P. Buensuceso）告訴黃溪連，牛軛礁位於菲國專屬經濟海域，中國船隻持續集結該處是「區域緊張的根源」。

布恩蘇謝索也重申希望北京當局「確保它的所有船隻即刻從牛軛礁和菲律賓其他海域離開的堅決要求」。

菲國外交部表示，布恩蘇謝索和黃溪連「雙方確認在解決南中國海/西菲律賓海議題的分歧時，會和平解決爭端」。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

對此，中國外交部發言人趙立堅今天說，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）近日表示，菲方將繼續透過外交管道和平解決有關問題。中國外交部長王毅日前接待菲國外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）訪中時，「也同他就妥處有關爭議達成共識」。

趙立堅說：「希望菲方個別官員停止炒作，避免對兩國關係和南海和平穩定大局造成負面影響。」

另一方面，菲律賓外國記者協會今天就南海議題舉行線上論壇。

澳洲新南威爾斯大學南海專家塞爾（Carl Thayer）認為，中國海上民兵船集結牛軛礁，是為了向是否終結菲美「軍隊互訪協定」（VFA）立場搖擺不定的杜特蒂施加壓力。

塞爾表示，北京當局希望藉此瓦解菲美兩國重新穩固同盟關係的可能性，並表明美方的任何策略都無法改變區域現狀。

菲美兩國於1998年簽署「軍隊互訪協定」，重申兩國在1951年簽定的「共同防禦條約」（MDT）承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲國，以及美國軍方人員入境菲律賓不需護照和簽證等，是菲美同盟重要軍事協定之一。

去年2月11日，菲律賓知會美國，將退出軍隊互訪協定。但杜特蒂政府至今已兩度向美國發出外交照會，要求推遲協定廢止期限。

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